В Иркутской области есть риск неисполнения бюджета в сфере образования

Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области уровень исполнения бюджета региона в сфере образования за неделю до окончания 2019 года составляет 55%. Об этом 23 декабря на оперативном совещании в правительстве Иркутской области сообщила и.о. министра финансов региона Наталия Бояринова.

– За счёт федеральных средств полностью не будут использованы и реализованы приобретение детского сада в 22 микрорайоне Ангарска и строительство детского сада на 110 мест в посёлке Балаганск. Общий объём средств в размере 167 млн рублей будет возвращён в федеральный бюджет, – рассказала она.

И.о. министра также отметила, что в Жигаловском, Заларинском, Иркутском, Куйтунском, Нижнеудинском и Усольском районах на сегодня достаточно низкое исполнение программ образования. Хотя подрядчики, которые возводят объекты, заверяют, что справятся в срок.

– Я прошу мэров учитывать процедуру завершения финансового года, чтобы не получилась ситуация, когда мы в последний день приходим с платёжными документами, а федеральное казначейство просто физически не сможет подкрепиться федеральными деньгами, – сказала Наталия Бояринова.

В целом, добавила она, по итогам 2019 года ожидается дефицит областного бюджета. Это, в первую очередь, связано с тем, что расходы казны из-за необходимости ликвидировать последствия летнего наводнения выросли на 42% от запланированного. Сохраняется низкий размер госдолга, сейчас он держится на уровне 11 млрд рублей.