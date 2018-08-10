В Иркутской области к 1 сентября проверили уже 336 образовательных учреждений

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области идет приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Уже признаны готовыми к его началу 17 техникумов и колледжей, 130 школ, 184 детских сада и пять организаций дополнительного образования.

Как сообщает пресс-служба регправительства, проверяющие оценивают готовность учреждений к новому учебному году и качество капитальных ремонтов, которые в этом году прошли в 40 школах региона. На эти цели из областного и муниципальных бюджетов выделено 776,1 млн рублей. Работа по приемке школ завершится 20 августа.

По сообщению министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой, после капитального ремонта первого сентября откроются школа №2 Саянска и учреждение в поселке Кутулик Аларского района. Выборочный капитальный ремонт сделали в школе-детском саду №1 и школе №23 Черемхово. К 1 сентября планируется завершить работы по капитальному ремонту в средней школе №1 в райцентре Качугского района и средней школе №3 Киренска.

Завершены капитальные ремонты в учреждениях Нижнеилимского района: Рудногорской и Семигорской школах. В последней открываются дополнительные группы дошкольного возраста. Новый облик появится и у средней школы №2 Железногорска-Илимского, где привели в порядок систему отопления и фасад здания. Проведен ремонт спортивного зала и перехода в средней школе №2 Нижнеудинска, завершается капитальный ремонт средней школы в райцентре Осинского района. В ряде образовательных организаций ремонты планируется закончить до конца года, при этом учебный процесс в них прерываться не будет.

Кроме того, 1 сентября откроются новые школы, которые построены в 2018 году с привлечением федеральных средств. Это школы в поселке Молодежный Иркутского района и №19 Иркутске на 1275 мест каждая, в ангарском микрорайоне Китой (725 мест) и в поселке Горячий Ключ Иркутского района (154 места). В 2019 и 2020 годах за счет средств федерального бюджета планируется строительство новых школ в поселке Луговое Иркутского района и в Иркутске на улице Багратиона.