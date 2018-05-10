В Иркутской области напишут Всероссийский химический диктант

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область 12 мая впервые присоединится к Всероссийскому химическому диктанту. Об этом сообщают организаторы.

Принять участие в диктанте может любой желающий, кому важно и интересно проверить свои знания в химии. Участникам диктанта предстоит за 45 минут ответить на 25 интересных и не очень сложных вопросов. Каждое задание демонстрирует роль и значение химии в жизни современного человека и общества, показывает химическую природу окружающего мира. Вопросы составлены в тестовой форме, у каждого из них единственный правильный ответ. При этом чтобы ответить правильно, специальные химические знания не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить.

Чтобы прийти на диктант, нужно найти на сайте проекта ближайшую площадку проведения, изучить условия и распорядок работы площадки в день мероприятия. В акции примет участие ИГУ и девять школ Иркутской области. С их адресами можно познакомиться на сайте химдиктант.рф .

Кроме того, всероссийский диктант можно будет пройти онлайн, зарегистрировавшись на сайте проекта. Онлайн-диктант продлится до 14 мая включительно и закончится в 14:00 по московскому времени.