В Иркутской области организуют лагерь для будущих сельских бизнесменов

Черемховский район, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На базе школы села Верхний Булай Черемховского района планируют организовать инновационный проект учебно-игрового лагеря «Предпринимательская деревня». Его презентовали на Московском международном салоне образования, сообщает пресс-служба регправительства.

Лагерь ориентирован на подготовку нового поколения аграриев, которые востребованы на селе. Для них организуют круглосуточный пятидневный лагерь, который за одну смену сможет принять 45 участников. Три команды участников сформируют условные модели крестьянско-фермерских хозяйств, занятых растениеводством, скотоводством и птицеводством.

Кстати, в 2015 году Верхнебулайская школа получила статус пилотной площадки по реализации модели агробизнес-образования «Школа социального партнёрства». К сотрудничеству привлечены руководство района, преподаватели Иркутского аграрного университета, БГУ, специалисты «Белореченского», агрохолдинга «Саянский бройлер», центра занятости населения и молодёжных общественных организаций.

В процессе обсуждения родилась идея – создать в школе совместный проект «Предпринимательская деревня», призванный заинтересовать бизнесом старшеклассников, молодёжь, взрослых жителей села, привить им первые его навыки.

Первым шагом на пути реализации стала «Академия предпринимательства», на сессиях которой проведены практические и теоретические занятия, лекции, практикумы, виртуальные и реальные экскурсии на сельхозпредприятия, деловые игры. В первый год сессию посетили 57 учащихся, во второй год уже 74. В 2018 году подали заявки более 80 человек не только из Черемховского района, но и из других территорий.

Очередная сессия «Академии предпринимательства» пройдёт с 25 по 27 апреля. Сертификаты, которые получили несколько участников в прошлом помогли им получить финансовую поддержку государства. Полученные знания помогают при поступлении в сельскохозяйственные техникумы и вузы.