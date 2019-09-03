В Иркутской области открылись две новые школы в рамках подпрограммы устойчивого развития сельских территорий

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Новые школы открылись 1 сентября в селе Тутура Жигаловского района и поселке Усть-Уда Усть-Удинского района. Здания образовательных организаций были построены в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора В Тутуре жителей села и школьников с праздником поздравили заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и заместитель министра сельского хозяйства региона Вячеслав Козин. – Уважаемые учителя и дорогие ребята! Сегодня вы переступаете порог нового современного здания, в котором созданы все условия для того, чтобы одни из вас могли с комфортом и максимальной эффективностью делиться накопленными знаниями и опытом, а другие – открывать для себя наш удивительный и многообразный мир! Эту школу ждали не только жители села Тутура, но и весь Жигаловский район, ведь учиться здесь также предстоит ребятишкам из деревень Наумовка, Кузнецовка, Орловка, Балахня. Всем вам я желаю найти в этих стенах настоящих друзей и любимых наставников, пусть проведенное в школе время будет для вас радостным, а занятия – увлекательными, – отметила Валентина Вобликова. Как сообщил Вячеслав Козин, активное строительство школы на 100 учащихся в селе Тутура началось в 2016 году и продлилось почти четыре года. Всего на возведение и оснащение объекта за это время было направлено 175,5 млн рублей, в том числе 166,7 млн рублей – из региональной казны, 8,8 млн рублей – местный бюджет. Пока шло строительство, образовательный процесс в селе проходил в старом здании школы, построенном еще в 19 веке. Школу на 520 мест в поселке Усть-Уда строили с 2015 года. Ее строительство обошлось в 516,8 млн рублей, в том числе 311,1 млн рублей областного бюджета, 205,7 млн рублей федеральных средств. По информации заместителя министра, подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» действует в регионе с 2014 года. Она включает в себя ряд мероприятий, направленных на комплексное развитие и совершенствование жизни в сельской местности: строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, грантовую поддержку местных инициатив граждан, строительство жилья для молодых семей и специалистов. Помимо открывшихся в Жигаловском и Усть-Удинском районах образовательных учреждений, с 2014 по 2019 годы в рамках подпрограммы были построены школы в Качугском, Балаганском и Чунском районах, пять Домов культуры (в Заларинском, Аларском, Усольском, Куйтунском районах), 49 фельдшерско-акушерских пунктов, 52 плоскостных спортивных сооружения (хоккейные корты, многофункциональные площадки). Введено в эксплуатацию 74,2 км локальных водопроводов. Построено и реконструировано более 35,5 км автомобильных дорог с твердым покрытием. Построено более 25 км внутрипоселкового газопровода низкого давления. Грантовую поддержку на реализацию получили 190 проектов местных инициатив граждан. Для улучшения жилищных условий жителей сельских территорий выданы субсидии девяти муниципальным образованиям на строительство жилья с дальнейшим его предоставлением по договору найма молодым семьям и специалистам. Построены дома для 72 семей. Выдано 1242 свидетельства гражданам о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности, в том числе 843 свидетельства – молодым семьям и молодым специалистам. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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