В Иркутской области откроется школа бурятского языка

УОБО, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории Усть-Ордынского дацана Тубдэн Даржилин построят школу бурятского языка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Деревянный дом в брусовом исполнении до наступления холодов будет возведён под крышу. Помощь оказывают прихожане дацана, в интернете создано сообщество «Школа бурятского языка». Кроме того, артисты Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» дадут благотворительный концерт в поддержку строительства новой школы бурятского языка.

В будущей школе планируется преподавание бурятского языка для разных возрастных групп. Кроме того, будут организованы курсы по монгольской письменности, каллиграфии, занятия по медитативной технике. Планируется демонстрировать фильмы.

Усть-Ордынский дацан «Тубдэн Даржалин» (с тибетского «Земля возрождения Учения Будды) официально открыт 4 августа 2011 года. Ход его строительства курировал лично глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев.

Всего в Усть-Ордынском Бурятском округе из 206 общеобразовательных школ бурятский язык изучается в 68 школах, что составляет 33 процента от общего количества общеобразовательных учреждений. Изучение бурятского языка ведется в 19 дошкольных образовательных учреждениях округа из 92. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа намерена поддерживать решение вопросов по созданию новой школы при дацане.