В Иркутской области перед Днем знаний проверили безопасность 2026 образовательных учреждений

Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области перед Днем знаний проверили безопасность двух тысяч 26 образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Реализацию комплекса мероприятий по подготовке к учебному году образовательных организаций, расположенных на территории региона, обсудили на заседании антитеррористической комиссии в Иркутской области. Оно прошло под руководством заместителя председателя комиссии, начальника УФСБ РФ Андрея Патракова.

В связи с приемочной кампанией образовательные организации прошли проверки состояния пожарной безопасности и антитеррористической защищенности межведомственными комиссиями. На региональном уровне создана областная комиссия, включающая представителей надзорных и правоохранительных органов. Всего к приемке предъявлено 2026 образовательных организаций, в том числе 877 общеобразовательных школ и 837 детских садов, в которых обучается 329 тысяч 271 школьник и 148 тысяч 600 дошкольников.

Как рассказал заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов, подавляющее большинство организаций оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала о срабатывании на пульт пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы Иркутской области. Для реагирования на возникновение возгораний до прибытия наряда пожарной охраны созданы добровольные пожарные дружины. Учреждения обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания и противопожарным инвентарем.

Руководители образовательных организаций принимают исчерпывающие меры по соблюдению обязательных требований пожарной и антитеррористической безопасности. Продолжается работа по внедрению специализированной физической охраны в образовательные организации.

До 1 сентября в учреждениях пройдут проверки мест проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации, возможности использования эвакуационных выходов, инструктажи с преподавателями и работниками учреждений образования.

Также комиссия рассмотрела вопрос соблюдения безопасности в Единый день голосования.