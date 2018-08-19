В Иркутской области проверят, как дети ходят в школу

Иркутская область, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 20 августа по 15 октября 2018 года будут проверять, как школьники посещают занятия. Контролировать это будут в рамках мероприятия «Каждого ребёнка за парту», сообщает пресс-служба регправительства.

Также во время акции выявят детей, которые находятся в социально опасном положении. Семьям этих школьников окажут помощь, в том числе, в подготовке несовершеннолетних к новому учебному году. Родителей, которые не исполняют обязанности по обучению детей, привлекут к административной ответственности.

В проекте будут задействованы члены муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники полиции, образовательных организаций, межрайонных управлений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и детдомов.