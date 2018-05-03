|Образование
|03.05.2018
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В Иркутской области собирают заявки на премию губернатора «Лучший учитель»
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Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области стартовал приём заявок и конкурсных материалов для участия в конкурсе на премию губернатора «Лучший учитель». Об этом сообщает пресс-служба регионального института развития образования.
Конкурс проводится в заочном режиме. Документы и материалы принимаются в электронном виде до 16 мая 2018 года на сайте Института развития образования Иркутской области.
В конкурсе принимают участие учителя образовательных организаций в Иркутской области, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющие высокие достижения в педагогической деятельности, выразившиеся, в том числе в обучении и воспитании талантливых детей.
Подробно с условиями проведения конкурса можно ознакомиться
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