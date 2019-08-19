В Иркутской области только 80% школьников обеспечены горячим питанием

Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 80% школьников обеспечены одноразовым горячим питанием. При этом в идеале детей должны кормить дважды. Об этом 19 августа на пресс-конференции рассказала заместитель начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения управления Роспотребнадзора по Иркутской области Марина Секисова. Вместе с тем, сказала она, в крупных городах к качеству блюд, поставляемых в образовательные учреждения, нареканий почти нет. Так, МУП «Комбинат питания Иркутска» в целом соблюдает санитарные требования. Проблемы возникают в отдалённых посёлках, где обеды детям готовят самостоятельно сотрудники учреждений с нарушениями технологии приготовления и в мало приспособленных для этого помещениях. Это приводит, в том числе к тому, что меню фактическое не соответствует меню официально утверждённому. Кстати, как рассказала врач-диетолог Иркутской областной клинической детской больницы, главный внештатный диетолог СФО Наталья Попова, идеальным питанием для детей считается то, при котором энергетический объем пищи соответствует расходу энергии ребёнка. В нём должно быть правильное соотношение макро- и микронутриентов, а углеводы должны в четыре раза превышать содержание белков и жиров. Кстати, говорит медик, вопреки расхожему мнению, сладкое детям полезно, но, разумеется, в разумных пределах. – Не надо пугаться быстрых углеводов. Именно детям они и нужны, потому что дают максимальное количество энергии. Главное, чтобы ребенок не замещал сладостями основные приёмы пищи, – сказала Наталья Попова. Нарушение сбалансированного питания неизбежно ведёт к росту заболеваниям желудочно-кишечного тракта. В последние годы эта тенденция ясно прослеживается по отдельным классам заболеваемости, говорит советник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Иркутской области Татьяна Шкандыло. Так, больше становится обращений по ожирению, аллергиям, сахарному диабету первого типа и кариесу. Кстати, качество питания в школах контролирует Роспотребнадзор. Решение специалистов ведомства напрямую влияет и на получение лицензии образовательным учреждением, рассказала заместитель начальника отдела лицензирования образовательной деятельности и лицензионного контроля Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Галина Хаустова. Специалисты самой структуры напрямую проверять пищеблоки не могут: для этого необходимо соблюдать строгие санитарные нормы, иметь санкнижки. Потому Служба по контролю и надзору в сфере образования целиком полагается на заключение Роспотребнадзора. В целом, сейчас по пищеблокам вопрос стоит остро, говорит Марина Секисова. Особенно речь идёт о помещениях в зданиях, построенных в советское время и период начала 1990-х годов. Зачастую они просто не отвечают всем современным требованиям. Это же касается, например, и здания иркутского комбината питания. Давно уже назрела необходимость строить новые помещения и желательно, не одно – чтобы на этом рынке была конкуренция, которая должна привести к повышению качества и разнообразия блюд. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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