В Иркутской области урегулируют вопрос создания кадетских корпусов и классов

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Ряд законопроектов в сфере социально-культурного законодательства рассмотрели члены профильного комитета ЗС Иркутской области на заседании 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента. Так, парламентарии рекомендовали принять во втором и окончательном чтении изменения в закон «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области». Напомним, проектом закона уточняется место предоставления детям-сиротам жилого помещения. Сейчас жилье предоставляется в населенном пункте по месту жительства детей-сирот, проектом закона предлагается детям-сиротам предоставлять жилье в соответствующем городском округе или муниципальном районе исходя из их места жительства. Также проектом предусмотрено, что формирование специализированного жилищного фонда будет осуществляться, в том числе, с учетом предложений органа опеки и попечительства. Кроме того, часть изменений касается формирования очереди, которая станет единой. В первом чтении рекомендовано рассмотреть законопроект «О кадетском образовании в Иркутской области». Предлагается урегулировать отношения в сфере кадетского образования в Иркутской области, в частности, вопросы, связанные с порядком создания кадетских корпусов и классов, порядком приема, содержания обучающихся, обеспечения их питанием, форменной одеждой, иным обмундированием. В регионе действуют два кадетских корпуса и 69 кадетских классов, созданных в муниципальных общеобразовательных организациях. Также в первом чтении депутаты рекомендовали принять изменения в закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», внесенные группой депутатов. Предлагается установить, что нормативы предоставления субвенций местным бюджетам, на образование, включающие расходы на оплату труда, приобретение учебников и т.п., и методика расчета нормативов будут определяться законами Иркутской области. Проект областного закона, определяющий нормативы на очередной финансовый год, будет вноситься в Законодательное собрание губернатором ежегодно не позднее 1 июня текущего года. Методику расчета нормативов также предлагается утверждать законом Иркутской области. Как пояснила глава комитета Ирина Синцова, таким образом, в регионе создается более четкая в управлении, прозрачная система определения субвенций на образование. Ее поддержала председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников образования и науки РФ Валентина Федосеева, которая поблагодарила депутатов и подчеркнула, что, безусловно, нормативы должны утверждаться законами. Другим законопроектом, рассмотренном на комитете, «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области», эти нормативы предлагается утвердить. Кроме того, на заседании комитета по социально-культурному законодательству был рассмотрен ряд материалов и докладов о положении дел в той или иной сфере, парламентарии и другие участники заседания приняли информацию к сведению, а также дали рекомендации. Так, при рассмотрении информации о профориентационной работе в школах с учетом современных социально-экономических условий, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова отметила необходимость увеличения числа профильных классов в школах для подготовки будущих медиков, физиков и инженеров. По ее слова, в Иркутской области, где существует острая нехватка медицинских кадров, всего 35 химико-биологических классов на весь регион. Заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов рассказал о мерах, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детских садах. Он сообщил, что Иркутская область включена в программу по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования, на реализацию этих мер из федерального бюджета для Иркутской области предусмотрено 623 млн рублей на 2018 год и 535 млн рублей – на 2019 год, из областного бюджета будет выделено 165 и 142 млн рублей соответственно. Средства будут направлены на перепрофилирование подходящих помещений, поддержку муниципальных инициатив, а также поддержку частных организаций. Также депутаты обсудили информация, представленную министром труда и занятости региона Натальей Воронцовой и касающуюся трудоустройства инвалидов. Было отмечено, что из 79 тысяч трудоспособных инвалидов работают 18 тыс. человек, ежегодно в службы занятости обращаются более 4 тыс. инвалидов, из которых трудоустраивается около 1 тыс. человек. Для расширения возможностей трудоустройства в регионе был принят закон о квотировании рабочих мест для инвалидов, в рамках которого создано более 6,3 тыс. рабочих мест или 95 % от возможного количества. Эти места заняты на 73 %. В ходе обсуждения было рекомендовано продолжить реализацию положительной практики закрытие квот альтернативными способами, такими как оплата аренды рабочего места, выплата зарплаты, работнику другой организации и т.д., а также рассмотреть возможность увеличения размера штрафов за невыполнение требований закона. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заксобрание

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