В Иркутской области увековечивают память учителей-участников Великой Отечественной войны

Иркутская область, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Итоги педагогических чтений «Доблесть учителя», посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, подвели в Институте развития образования Иркутской области, сообщает пресс-служба регправительства.

Участие в проекте приняли более 100 человек из 23 муниципальных образований. Это педагоги и учащиеся, члены муниципальных общественных палат и местных организаций всероссийского педагогического собрания. На региональный уровень были отобраны 49 лучших работ.

- Задача проекта – увековечить память учителей-участников Великой Отечественной войны и изучить историю Иркутской области, населённых пунктов, образовательных организаций. Участники собирали сведения об учителях, систематизировали их, – рассказала заместитель директора Института развития образования Иркутской области Наталья Пономарёва.

Чтения проводились на муниципальном и региональном уровнях в трёх номинациях: «Описание жизни и деятельности педагогов-участников Великой Отечественной войны», «Представление методической работы педагогов, направленной на воспитание у учащихся патриотизма, чувства гордости за свою Родину, её героев, знание и уважительное отношение к прошлому страны в урочной и внеурочной деятельности», «Представление результатов исследовательской работы педагогов и школьников по изучению жизни и педагогической деятельности педагогов-участников Великой Отечественной войны». Среди победителей представители Шелеховского, Киренского, Чунского, Усть-Кутского районов, города Иркутска.

Институт развития образования начал ещё один проект «Учительский бессмертный полк», цель которого сохранить сведения об учителях-участниках войны. В проект войдут и материалы, представленные на сегодняшних чтениях.