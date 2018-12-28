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Образование
28.12.2018

В Иркутской области в 2019 году среди педагогов проведут конкурс «Сердце отдаю детям»

Иркутская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Минобразования Иркутской области утвердили положение о региональном конкурсе педагогов учреждений сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В положении введены три новых конкурсных испытания очного этапа: презентация «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу», открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой», импровизированный конкурс «Образовательный проект». Кроме того, изменены критерии оценивания конкурсных испытаний.

Конкурс проводится по следующим направлениям: техническое, художественное, естественно-научное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное; социально-педагогическое.

Приём заявок и конкурсных материалов будет проводиться до 31 января 2019 года.

Ориентировочные даты проведения очного этапа конкурса – с 1 по 4 апреля 2019 года.

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