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Образование
05.09.2018

В Иркутской области выбрали лучших педагогов в сфере допобразования

Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подвели итоги конкурса на лучшего педагогического работника в сфере дополнительного образования детей в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба института развития образования Иркутской области.

Конкурс проводился второй раз. Для участия в нём подали заявки 106 педагогов. Премии получат 40 специалистов из Иркутска, Бирюсинска, Тайшета, Ангарска, Усть-Кута, Усть-Ордынского, Братска, Усолья-Сибириского, Черемхово и других территорий.

Размер премии составляет 25 тысяч рублей единовременно.

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