|Образование
|05.09.2018
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В Иркутской области выбрали лучших педагогов в сфере допобразования
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Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подвели итоги конкурса на лучшего педагогического работника в сфере дополнительного образования детей в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба института развития образования Иркутской области.
Конкурс проводился второй раз. Для участия в нём подали заявки 106 педагогов. Премии получат 40 специалистов из Иркутска, Бирюсинска, Тайшета, Ангарска, Усть-Кута, Усть-Ордынского, Братска, Усолья-Сибириского, Черемхово и других территорий.
Размер премии составляет 25 тысяч рублей единовременно.
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