|Образование
|10.04.2020
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В Иркутской области вопрос о досрочном окончании учебного года решат после 20 апреля
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Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Школы Иркутской области до 30 апреля продолжат работать в режиме дистанционного обучения. Вопрос об организации учебного процесса в мае будет решаться после 20 апреля совместно с муниципалитетами. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Как сообщает пресс-служба Минпросвещения России, ведомство направило регионам рекомендации, содержащие список мер для обеспечения образовательного процесса при любых сценариях развития ситуации с коронавирусом.
В частности, работа школ будет выстраиваться исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Среди подобных требований:
Там, где ситуация будет требовать изоляционных мер (домашней самоизоляции), регионам рекомендовано обеспечить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами. При этом регионы имеют возможность принять следующие меры:
Более подробную информацию по рекомендациям Минпросвещения в региональном Минобре пообещали предоставить чуть позже.