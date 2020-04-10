В Иркутской области вопрос о досрочном окончании учебного года решат после 20 апреля

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Школы Иркутской области до 30 апреля продолжат работать в режиме дистанционного обучения. Вопрос об организации учебного процесса в мае будет решаться после 20 апреля совместно с муниципалитетами. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе Минобразования региона. Как сообщает пресс-служба Минпросвещения России, ведомство направило регионам рекомендации, содержащие список мер для обеспечения образовательного процесса при любых сценариях развития ситуации с коронавирусом. В частности, работа школ будет выстраиваться исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Среди подобных требований: сокращение количества учащихся, находящихся в помещении, при помощи деления класса на группы;

корректировка учебных планов и рабочих программ по предметам, сокращение учебного времени;

акцент на освоении нового учебного материала. Там, где ситуация будет требовать изоляционных мер (домашней самоизоляции), регионам рекомендовано обеспечить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами. При этом регионы имеют возможность принять следующие меры: продолжить учебную деятельность согласно прежнему календарному графику, полностью переведя ее на дистанционный формат, с учетом необходимых мер охраны здоровья детей и допустимых нагрузок при использовании онлайн-технологий;

изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в дистанционном формате. При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год.

Также регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации девятом классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10-11-х классов). Старшие классы должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ. Более подробную информацию по рекомендациям Минпросвещения в региональном Минобре пообещали предоставить чуть позже. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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