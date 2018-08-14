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15.08.2018

В иркутской школе №19 завершается сборка мебели и оборудования

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской школе №19 подходят к завершению работы по сборке мебели и оборудования, благоустройству территории.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, готовность образовательного учреждения к началу учебного года проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Глава города уделил особое внимание благоустройству территории, актовому и спортивному залам, бассейну. В актовом зале установлены кресла, завершается монтаж сценического оборудования. В спортивном зале рабочие закрепляют сетку и рисуют разметку, уже проведены гидравлические испытания чаш бассейна. В школу закуплено современное оборудование: меловые и проекционные доски, 242 компьютера. В учебные классы приобретено около тысячи парт и более трех тысяч стульев.

– В новом здании школы №19 учтены все требования по обеспечению безопасности и доступности, здесь применены самые современные технологии, – подчеркнул Дмитрий Бердников.

Напомним, что из-за аварийного состояния фундамента с 1 января 2016 года по решению мэра Иркутска в целях безопасности детей здание школы №19 (ул. Лермонтова, 279) было закрыто. В ноябре 2016 года его демонтировали, а в августе 2017 года приступили к возведению нового. По распоряжению главы города школа модульного типа в Академгородке дополнена специальными помещениями планетария. Образовательное учреждение имеет четыре учебных корпуса, спортивный блок, административное здание.

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