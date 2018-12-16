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17.12.2018

В иркутскую школу №19 привезли купол планетария

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутскую школу №19 16 декабря привезли купол Большого иркутского планетария (БИП) – крупнейшего школьного планетария России. Об этом на своей странице в Фэйсбуке сообщил директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

– Две первые новейшие белые грузовые таинственные машины без номеров (первый белый конвой) прибыли в Иркутск. (…) На очереди – конвой с «начинкой» планетария – компьютеры, проекторы и много еще чего. Большому иркутскому планетарию – быть! – поделился он.

Напомним, планетарий разместится в школе № 19 областного центра в соответствии со специальным проектом администрации Иркутска. Современное здание учебного учреждения было построено в этом году и 1 сентября приняло учеников.

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