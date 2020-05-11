В иркутскую «Точку будущего» требуются педагоги, административный и обслуживающий персонал

Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Образовательный комплекс «Точка будущего» в Иркутске проводит дополнительный набор педагогов, административного и обслуживающего персонала по 70 специальностям. Выбрать интересующую вакансию и заполнить анкету кандидата можно на сайте точкабудущего.рф с 12 мая по 25 июня 2020 года, сообщает пресс-служба организации.

В педагогическом коллективе комплекса есть вакансии учителей химии, физики, информатики, иностранных языков и других предметов, педагогов дополнительного образования, воспитателей детского сада, психологов, тьюторов, дефектологов, логопедов и сурдопедагогов.

– Отбор кандидатов будет проходить в три основных этапа. После рассмотрения анкет соискателей, отвечающих первичным квалификационным требованиям по вакансии, пригласят на собеседование. В соответствии с требованиями режима самоизоляции, все интервью будут проходить дистанционно – по телефону и по скайпу, – рассказала директор образовательного комплекса «Точка будущего» Наталья Воробьева.

Основные требования к кандидатам на педагогические вакансии в «Точке будущего» – разделять ценности образовательной системы комплекса, стремиться к профессиональному росту и развитию, обладать профессиональной культурой.

«Точка будущего» также примет на работу вспомогательный персонал школы: лаборантов естественно-научных лабораторий и творческих мастерских, младших воспитателей детского сада, инструкторов физкультурно-оздоровительного центра. Педагогического образования по этим вакансиям не требуется.

Административные вакансии комплекса включают в себя бухгалтеров, секретарей, делопроизводителей, инженерно-технических и медицинских работников. Шесть корпусов инновационного образовательного комплекса занимают площадь в 30 тысяч квадратных метров с обширной прилегающей территорией. Для поддержания там порядка требуются различный хозяйственный персонал: рабочие по обслуживанию технического оборудования, уборщики, дворники и озеленители.

Более 50 педагогов уже приняты на работу в «Точку будущего». Образовательная система комплекса спроектирована специалистами Центра разработки образовательных систем «Умная школа» с привлечением экспертов Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ». Акцент сделан на проектной деятельности, профориентации и технологии жизненного проектирования.

Официальное открытие комплекса запланировано на 1 сентября 2020 года. Поэтапно к 2023 году численность обучающихся в «Точке будущего» будет доведена до проектной мощности в 1022 ученика, среди них около 150 детей из приемных семей.

СПРАВКА:

Образовательный комплекс «Точка будущего» – это благотворительный проект бизнесмена Альберта Авдоляна. Он проживал долгое время в Иркутской области и знает ее проблемные вопросы. В частности, регион – в числе проблемных по сиротству. Для реализации проекта был создан фонд «Новый дом», председателем попечительского совета которого стал Сергей Чемезов, уроженец Иркутской области.

Комплекс построен на 20 га в Иркутске, в микрорайоне Солнечный, с учетом мирового опыта строительства современных школ. Над проектом работали российские и иностранные специалисты. К выполнению строительно-монтажных работ была привлечена компания, имеющая опыт строительства сложных и уникальных объектов в России.

Комплекс включает учебные корпуса, расположенные по кругу и объединенные одной общей крышей, объекты для занятий спортом, Центр по социальной и психологической поддержке и дома для семей с приемными детьми.

«Точка будущего» рассчитана на более чем тысячу учащихся, около 15% детей – ребята с ограниченными возможностями здоровья и из приемных семей. Основное обучение на всех этапах программы для каждого ребенка – бесплатное.

В комплексе создается новая для России система обучения. С 2018 года в Иркутской области проходила подготовка учителей. 600 педагогов закончили обучение и могут использовать новые знания в других школах города и области. Специалисты, показавшие наилучшие результаты и разделяющие концепцию программы обучения, будут работать в новом центре.

Основная задача педагогов «Точки будущего» не только дать детям образование, но и научить ответственно распоряжаться своей жизнью, ставить цели и достигать их, решать жизненные задачи и планировать свою деятельность.