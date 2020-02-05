В Качугском районе требуется строительство новой школы

Качугский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области взяли на контроль строительство и капремонт школ в Качугском районе. Об этом заявил глава областного парламента Сергей Сокол на встрече с администрацией района, депутатами местных дум и главами поселений, которая прошла в посёлке Качуг, сообщает пресс-служба регпарламента.

– В Качугском районе неплохие финансовые показатели, есть свои достижения, видно, что органы местного самоуправления активно работают. У района есть перспективы, которые заключаются в развитии сельхозпроизводства и туризма. Тем не менее, есть отток населения, и району необходима серьезная поддержка всех ветвей власти, – подчеркнул Сергей Сокол, открывая совещание.

Как рассказала мэр района Татьяна Кириллова, остро стоит вопрос строительства новой школы в селе Харбатово. В старом здании, которому больше 60 лет, ни разу не проводился ремонт. По словам директора школы Вадима Андриянова, в помещениях низкая температура, пришлось даже отменить школьную форму – дети занимаются в теплых вещах.

Капитальный ремонт требуется школе и детскому саду-яслям села Манзурка. Есть необходимость и в строительстве нового здания школы №1 в посёлке Качуг. Мэр района Татьяна Кириллова отметила, что на проектные работы на ремонт Манзурской школы и школы в Качуге требуется около 13 млн рублей, эти деньги планируется выделить из местного бюджета уже в этом году. Вместе с тем, добавила она, эта сумма очень существенна для района.

Сергей Сокол сообщил, что парламентарии уже неоднократно поднимали вопрос, касающийся расходов муниципалитетов, которые в большинстве своем дотационные, на подготовку ПСД. Сейчас работа в этом направлении ведётся.

Отдельно участники совещания остановились на теме ремонта и содержания дорог в районе. Как было отмечено, в 2020 году финансирование сократилось по сравнению с прошлым годом – с 69 млн рублей до 41 млн рублей. Между тем, по этим дорогам осуществляется в том числе подвоз школьников, а между некоторыми населёнными пунктами протяженность пути, который ежедневно преодолевают школьные автобусы, превышает 20 км. Требуется также ремонт и реконструкция 12 деревянных мостов.

– Безусловно, муниципалитеты должны получать больше поддержки в решении задач, касающихся развития инфраструктуры и строительства социально значимых объектов. И на это сегодня направлены усилия регионального парламента, – подытожил Сергей Сокол.

Кроме того, в ходе встречи депутат ЗС Ирина Синцова рассказала о готовящихся изменениях в областное законодательство, связанных с решением задач, поставленных президентом РФ в своем ежегодном послании. В первую очередь, речь идет об обеспечении питанием школьников и о продлении действия регионального материнского капитала. В свою очередь парламентарий Артём Лобков рассказал о совместной с региональным Минздравом работе по строительству и своевременному вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов.