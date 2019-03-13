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Образование
12.03.2019

В марте в университетском комплексе ИрГУПС стартуют Дни открытых дверей

Иркутск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете путей сообщения будущих абитуриентов ждут 23 марта на День открытых дверей.

Как сообщает пресс-служба вуза, школьники смогут узнать об истории транспортного вуза, получить информацию о сроках проведения вступительной кампании, минимальном количество баллов, необходимых для поступления, а также о формах вступительных испытаний и контрольных цифрах. Кроме того, запланирована встреча с руководством ИрГУПС и специалистами ОАО «РЖД». Ребята смогут задать вопросы о поступлении и дальнейшем трудоустройстве. Иркутский государственный университет путей сообщения находится по адресу: Иркутск, ул. Чернышевского, 15.

В марте Дни открытых дверей пройдут также в филиалах ИрГУПС. 26 марта в 10:00 абитуриентов ждут в Медицинском колледже железнодорожного транспорта по адресу: Иркутск, ул Ярославского, 228. В Сибирском колледже транспорта и строительства День открытых дверей пройдет 30 марта по адресу: Иркутск, Лермонтова, 82. Мероприятие стартует в 10.00 и продлится до 16.00. Также в этот день встреча со школьниками пройдет в филиале ИрГУПС – Красноярском институте железнодорожного транспорта. Начало в 13.00 по адресу: Красноярск, ул. Новая Заря, 2И. В Улан-Удэнском колледже железнодорожного транспорта День открытых дверей состоится 29 марта в 11.00. Будущих абитуриентов ждут по адресу: Улан-Удэ, проспект 50 лет Октября, 58. Подробная информация размещена на сайте ИрГУПС в разделе «Образование».

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