В олимпиаде по бурятскому языку поучаствовали 59 школьников УОБО

УОБО, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Среди школьников Усть-Ордынского Бурятского округа прошла олимпиада по бурятскому языку. В окружном этапе поучаствовали 59 победителей и призеров муниципальных этапов из шести районов округа – ученики пятых-девятых классов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Приангарья, лидерами олимпиады-2018 стали представители Осинского, Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов. Мероприятие состоялось на базе Боханского педагогического колледжа имени Доржи Банзарова.

По словам руководителя администрации УОБО Анатолия Прокопьева, традиционная олимпиада среди школьников округа проводится с 2014 года для популяризации бурятского языка и улучшения качества преподавания в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие культуры».

Кстати, также в этот день состоялся обучающий семинар для учителей бурятского языка и литературы по разработке учебно-методического комплекса по бурятскому языку для первого класса общеобразовательных организаций. По итогам семинара учителями и научными руководителями Института развития образования Иркутской области и Центра сохранения и развития бурятского языка Восточного института Бурятского госуниверситета был сформирован окончательный вариант проекта рукописи учебно-методического комплекса по бурятскому языку для первого класса (учебник по бурятскому языку, рабочая тетрадь, книга для учителя, сценарий аудиоприложения, методические рекомендации, список рисунков).

Отмечается, что в дальнейшем этот проект УМК должен пройти утверждение на заседании регионального учебно-методического объединения Института развития образования Иркутской области. С февраля 2019 года планируется начать апробацию учебников по бурятскому языку в школах УОБО.