В пединституте ИГУ студентов обучают практикующие специалисты

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Теория, подкрепленная практикой, – это залог качественного высшего образования, которое предлагает своим студентам Иркутский государственный университет. Например, такая форма обучения активно реализуется в Педагогическом институте ИГУ, где некоторые дисциплины дают преподаватели, совмещающие и глубокие знания по теме, и опыт достижения результата благодаря этим знаниям, сообщает пресс-служба вуза. Отметим, что актуальность практикоориентированности была особо подчеркнута в рамках первого заседания Совета по развитию педагогического образования, прошедшего 22 ноября в Минобрнауки России. На заседании министр Михаил Котюков также отметил, что вузам требуются практикующие специалисты и заострил внимание на важности, престиже и особой роли педагогического образования. Такие практикующие специалисты работают в Педагогическом институте ИГУ, готовящем педагогов высшей квалификации не только для Иркутской области, но и для всего Байкальского региона. – Практическая составляющая, безусловно, важна, поскольку без понимания реального положения дел в школе невозможно правильно ставить ориентиры. Проработав 20 лет в гимназии № 25 Иркутска, я хорошо понимаю уровень владения английским языком у старшеклассников. Ошибочно думать, что, не зная в совершенстве английский язык, можно преподавать его в средней школе. Порой преподавателям вуза кажется, что школьникам рано предлагать сложные задания. В большинстве случаев это оказывается не так. В способностях школьников разных возрастов можно убедиться, посещая различные конкурсы, такие как «Шаг в будущее, Сибирь», – сказала доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков и лингводидактики Педагогического института ИГУ Светлана Богданова. Отметим, что Светлана Богданова входит в состав предметной комиссии по ЕГЭ по иностранным языкам. В преддверии 2022 года, когда ЕГЭ по иностранным языкам станет обязательным, специалисты кафедры иностранных языков и лингводидактики Педагогического института ИГУ озабочены тем, чтобы методически обеспечить своих студентов – будущих учителей – стратегиями подготовки школьников к этому экзамену. – В рамках курсовых и дипломных работ бакалавров и магистерских диссертаций мы разрабатываем новые методы подготовки, такие как самооценивание и взаимооценивание, методические рекомендации по отдельным видам заданий и многое другое. Опыт практической работы в предметной комиссии по ЕГЭ по иностранным языкам помогает увидеть круг задач, стоящий перед методистами в настоящий момент, – отметила Светлана Богданова. Еще одним таким практикующим специалистом является кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного образования Педагогического института ИГУ Ольга Удова. Параллельно преподавательской деятельности в университете она порядка 10 лет занимает ответственную должность педагога-психолога в детском саду №103. Показатель ее успешной деятельности и глубоких знаний, кроме всего прочего, это ранг победителя городского конкурса психологов и социальных педагогов в 2017 году. – Практическая деятельность позволяет ориентировать образовательный процесс на реалии времени, приводить примеры из практики. Своим студентам я предлагаю те варианты методик, которые апробировала сама, выбрав наиболее оптимальные. Также рекомендую и анализирую формы работы с родителями, в которых непосредственно участвовала, называю слабые и сильные места каждой формы, – отмечает Ольга Удова. Зная существующие проблемы современного образования, Ольга Удова успешно ведет профессиональный диалог со студентами заочной формы обучения и адаптирует задания под практиков таким образом, чтобы они сразу могли применить полученные знания в работе. Еще одним положительным моментом такой работы Ольга Удова называет возможность проводить на базе детского сада некоторые практические занятия со студентами. Это позволяет объяснять материал не «на пальцах», а с демонстрацией реального взаимодействия с детьми, соответственно, компетенции формируются более полноценно. Кроме того, студенты гораздо эффективнее проводят исследование по курсовым и выпускным квалификационным работам, когда выполняют их в том учреждении, где работает руководитель. Еще один несомненный плюс – на этот раз для педагога-психолога. По словам Ольги Удовой, работа со студентами позволяет осмыслить, подвести теоретическую основу под практическую деятельность. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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