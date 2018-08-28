В первый класс в этом году пойдут 35 тысяч юных жителей Приангарья

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Осенью 2018 года в первый класс пойдут 35,3 тысячи юных жителей Иркутской области. Об этом на пресс-конференции 29 августа сообщила министр образования региона Валентина Перегудова.

Все предъявленные к приемке учебные организации Приангарья прошли проверку. В школы и другие образовательные учреждения в этом году отправятся 321,6 тысячи детей. Это на 5,7 тысячи человек больше, чем в 2017 году.

Всего в Иркутской области откроют свои двери 872 общеобразовательных школы, больше половины из которых – 475 – сельские. К малокомплектным относятся 327 муниципальных школ. В 236 учреждениях дети будут учиться в две смены. С обеда в школу пойдут 60 тысяч 850 учеников – это почти 20% от общей численности.

– Ежедневно к месту обучения будут подвозить 20 тысяч 380 школьников из 898 сел и деревень. Больше всего, конечно, обращений за такой услугой в Иркутском районе, – рассказала Валентина Перегудова. – В этом году из бюджета региона более 96 миллионов рублей предоставлено в качестве субсидии 26 муниципальным образованиям на покупку 57 автобусов для подвоза детей.