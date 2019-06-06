В помощь абитуриентам ИГУ запустили чат-бота в соцсетях

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Бот-помощник начал работу в группе «Абитуриенту ИГУ» в социальной сети «ВКонтакте». Таким образом, университет упрощает пользователям поиск информации о поступлении в вуз.

– Вся информация о поступлении в ИГУ доступна на нашем сайте. Конечно, она структурирована и «разложена по полочкам». Однако Иркутский государственный университет является крупнейшим вузом региона и предлагает абитуриентам множество направлений подготовки, поэтому найти требуемую информацию на большом сайте бывает не просто. Бот же легко решает эту проблему, так как он содержит ответы на наиболее частые запросы поступающих, – сказала начальник управления информационной политики ИГУ Людмила Хобта.

Как сообщает пресс-служба университета, бот – это программа, которая имитирует некоторые действия человека. Он выдает определенную информацию по набору команд. Работа с ним проста и интуитивно понятна. Так, бот-помощник в группе «Абитуриент ИГУ» отталкивается от основных разделов («Бакалавриат», «Магистратура», «Пункты приема документов» и «Подача документов онлайн») и через несколько наводящих вопросов предлагает ссылку на сайт университета, где содержится требуемая информация.

Для того чтобы начать работу с ботом ИГУ, нужно зайти в группу «Абитуриент ИГУ» и начать с ним диалог, для этого достаточно написать «Привет» или нажать на соответствующую кнопку.