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13.12.2018

В Приангарье 200 муниципальных служащих пройдут обучение за счет областной целевой программы

Иркутская область, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 200 муниципальных служащих пройдут в декабре обучение по программе повышения квалификации за счет областного бюджета.

В Приангарье с прошлого года реализуется ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Иркутской области» на 2017-2020 годы, сообщает пресс-служба губернатора.

Обучение проводится в очной форме на базе Российского государственного университета правосудия. Муниципальным служащим предоставлена возможность получить новые знания по следующим направлениям: «Экономическая основа местного самоуправления. Основные принципы формирования и исполнения бюджета муниципального образования», «Жилищное законодательство: формирование новых жилищных отношений», «Актуальные вопросы организации и осуществления местного самоуправления». По итогам обучения всем слушателям будут выданы документы о повышении квалификации установленного образца.

– Курсы повышения квалификации для муниципальных служащих – это прекрасная возможность быть в курсе всех изменений в законодательстве, обмениваться опытом в работе с коллегами из других регионов по конкретным направлениям. Самое главе, что на обучение направляются не только иркутяне, но и служащие изо всех наших районов, - подчеркнул руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов. – Мы подходим к этому вопросу системно: ежегодно проводится форум «Земля Иркутская» для глав поселений первого уровня. По их просьбам теперь такие встречи организуем дважды в год, давая возможность получать необходимую информацию управленцам.

Напомним, в 2017 году по ведомственной целевой программе обучение прошли 120 муниципальных служащих Иркутской области.

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