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06.09.2018

В Приангарье более 500 детей с ментальными нарушениями приступили к обучению в этом году

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - К обучению с 1 сентября приступили более 500 детей с ментальными нарушениями, проживающие в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей Иркутска, Братска и Саянска. Из них семь ребятишек зачислены в первый класс.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Воспитанники детских домов-интернатов получают образование как в стенах своих учреждений, так и в обычных детских садах и школах, образовательные программы которых адаптированы к обучению таких детей, созданы все условия для успешной работы. Несмотря на то, что образовательный процесс дается детям-инвалидам гораздо сложнее, они проявляют особые старания в обучении и радуются получению хороших оценок, – отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

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