В Приангарье дистанционное образование по некоторым предметам рекомендуют продлить до 25 мая

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Министерство образования Иркутской области рекомендовало муниципальным управлениям образования до 25 мая продолжить удаленное обучение школьников с применением дистанционных технологий по некоторым предметам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на ведомство.

В 1-3 и в 9-10 классах рекомендовано до конца года продлить изучение русского языка и математики, в 4 классах – русского языка, математики, окружающего мира, в 5 классе – русского языка, математики, истории, биологии, в 6 классе – русского языка, математики, обществознания, географии, истории, биологии, в 7 классе – русского языка, математики, иностранного языка, обществознания, биологии, географии, физики, истории, в 8 классе – русского языка, математики, обществознания, биологии, физики, географии, истории, химии, в 11 классе – русского языка, математики и предметов по выбору для сдачи ЕГЭ.

– Итоги по другим предметам рекомендовано выставить досрочно. Решение об этом принимают руководители образовательных учреждений на местах, - подчеркнули в министерстве образования региона.

Напомним, что начало ОГЭ и ЕГЭ для выпускников этого года состоится 8 июня. В Приангарье ЕГЭ будут сдавать более 15 тысяч одиннадцатиклассников, ОГЭ - 27 тысяч девятиклассников. Проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) перенесено на начало следующего учебного года.