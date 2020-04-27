В Приангарье до 14 мая принимают заявления от педагогов на участие в программе «Земский учитель»

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье продолжается прием документов для участия в конкурсном отборе программы «Земский учитель». Подать заявку можно до 14 мая 2020 года включительно, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на региональное Минобразования. Основные требования к претендентам, которые пожелают принять участие в конкурсном отборе: возраст до 55 лет включительно, наличие соответствующего образования, готовность работать в населенном пункте в течение пяти лет непрерывно. Участникам программы в Иркутской области будут выплачивать компенсацию в размере 1 млн рублей. На эти цели в 2020 году из средств федерального бюджета выделено более 76 млн рублей, из областного – более 20 млн рублей. Программа реализуется по инициативе президента РФ, направлена на улучшение образовательной системы страны и рассчитана на два года. Ее целью является обеспечение педагогическими кадрами школ, находящихся в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек. В Иркутской области в этом году в проекте участвуют общеобразовательные организации из 31 района. КООРДИНАТЫ: Прием документов осуществляется региональным оператором – Институтом развития образования Иркутской области . Информация по вопросам организации проведения конкурсного отбора представляется по телефону: 8 (3952) 500-904 (доб. 293, 341) – Лаборатория развития сельских школ регионального оператора, по адресу электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

. Информация по вопросам организации проведения конкурсного отбора представляется по телефону: 8 (3952) 500-904 (доб. 293, 341) – Лаборатория развития сельских школ регионального оператора, по адресу электронной почты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . С условиями и критериями конкурсного отбора можно ознакомиться на Всероссийском портале « Земский учитель », а также на официальном сайте министерства образования Иркутской области и на сайте регионального оператора . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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