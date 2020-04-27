|Образование
|27.04.2020
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В Приангарье до 14 мая принимают заявления от педагогов на участие в программе «Земский учитель»
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Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье продолжается прием документов для участия в конкурсном отборе программы «Земский учитель». Подать заявку можно до 14 мая 2020 года включительно, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на региональное Минобразования.
Основные требования к претендентам, которые пожелают принять участие в конкурсном отборе: возраст до 55 лет включительно, наличие соответствующего образования, готовность работать в населенном пункте в течение пяти лет непрерывно. Участникам программы в Иркутской области будут выплачивать компенсацию в размере 1 млн рублей. На эти цели в 2020 году из средств федерального бюджета выделено более 76 млн рублей, из областного – более 20 млн рублей.
Программа реализуется по инициативе президента РФ, направлена на улучшение образовательной системы страны и рассчитана на два года. Ее целью является обеспечение педагогическими кадрами школ, находящихся в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек. В Иркутской области в этом году в проекте участвуют общеобразовательные организации из 31 района.
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