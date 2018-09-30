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01.10.2018

В Приангарье напишут «Всероссийский экономический диктант»

Иркутская область, 01.10.18 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области «Всероссийский экономический диктант» напишут 4 октября в 10.00 на площадке Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского.

Как сообщают организаторы, общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» проводится Вольным экономическим обществом России при участии Финансового университета при правительстве РФ и других ведущих вузов РФ, администраций субъектов РФ, институтов Российской академии наук.

Акция проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В прошлом году в акции приняло участие более 59 тысяч человек. Было организовано 638 региональных площадок в 80 регионах. В этом году география диктанта стала еще шире. Сегодня зарегистрировано более 1200 региональных площадок в 83 субъектах Российской Федерации, и уже есть все основания полагать, что в этом году акция привлечет больше участников, чем в предыдущем.

Главная цель диктанта – просветительская: пробудить интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать россиянам, что экономика – важна, нужна и полезна для всех, эти знания необходимы нам для принятия ежедневных решений.

Основные вопросы диктанта, разработанные методической комиссией во главе с вице-президентом ВЭО России, научным руководителем Финансового университета при правительстве РФ Дмитрием Сорокиным, сосредоточены вокруг тем макро- и микроэкономики, экономических реалий современной России, а также чисто практических действий – например, таких как получение кредита или открытие вклада в банке. Есть и задания, требующие знания истории экономической мысли и литературы.

Полученные ответы позволят выявить, насколько сегодня население России, особенно молодые люди, которым только предстоит принимать экономические решения, осведомлено в экономике. По итогам диктанта будут сформулированы практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание составителям школьных и вузовских программ по экономике, необходимость каких экономических знаний нуждается в освещении в средствах массовой информации.

Посмотреть, где в вашем городе будет проходить акция, можно на сайте. Там же есть возможность написать диктант онлайн. Сделать это можно 4 октября с 12.00 и до полуночи. Регистрация уже открыта.

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