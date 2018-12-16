В Приангарье обучение приоритетным профессиям в 2018 году пройдут 845 человек предпенсионного возраста

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Обучение приоритетным профессиям в Приангарье в следующем году пройдут 845 человек предпенсионного возраста.

Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова, пишет пресс-служба губернатора. Участвовать в обучении смогут и работающие жители области, для этого нужно будет обратиться в центры занятости региона.

Мероприятия по организации профессионального обучения разработаны региональным министерством труда и занятости в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Задача этого направления – повышение занятости граждан предпенсионного возраста.

Областным министерством сформирован перечень образовательных организаций Иркутской области, а также перечень приоритетных профессий (специальностей), программ профессиональной подготовки. В него вошли такие профессии как бухгалтер, водитель автомобиля, специалист по кадрам, кладовщик и другие. Период обучения – до трех месяцев.

В этом году в рамках пилотного направления обучение прошел 41 житель области предпенсионного возраста. 26 человек были трудоустроены.

– Интерес к обучению у жителей региона этой возрастной группы есть. И для нас это сигнал, что данное направление нашей деятельности будет востребовано, и мы сможем повысить конкурентоспособность граждан на рынке труда, – отметила министр.

Сейчас во всех центрах занятости Иркутской области открыты консультационные пункты по вопросам трудоустройства и соблюдению прав граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

СПРАВКА:

Законом о занятости населения в Российской Федерации определена категория граждан предпенсионного возраста - в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. При этом сохранено право граждан предпенсионного возраста на досрочную пенсию по предложению органов занятости населения – за два года до наступления возраста выхода на пенсию по старости.