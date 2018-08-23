В Приангарье определили стратегические ориентиры развития системы образования до 2024 года

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На августовской конференции работников образования Иркутской области определили стратегические ориентиры развития системы образования Приангарья до 2024 года в свете реализации задач майского указа президента РФ. Это внедрение информационных технологий, модернизация общего образования, повышение качества образования.

Напомним, в этом году мероприятие под названием «Новые вызовы – новые решения» проходило онлайн, участие в нем приняли педагогические работники, руководители образовательных организаций из всех 42 муниципалитетов региона, представители органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, родительской общественности, работники сферы науки и высшей школы.

– Ряд задач, определенных указом президента России, в нашей области уже выполняется в рамках государственной программы «Развитие образования». Одна из целей – достижение к 2021 году стопроцентной доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Мы работаем в этом направлении, – цитирует пресс-служба регправительства министра образования Приангарья Валентину Перегудову.

Глава регионального Минобра сообщила, что в регионе создаются дополнительные места для ребятишек до трех лет, а также осуществляется поддержка негосударственных форм дошкольного образования и государственного-частного партнерства. В 2017 году субсидии выделены 17 частным дошкольным образовательным организациям на 2272 воспитанника, объем финансирования из средств областного бюджета составил более 86 миллионов рублей. В 2018 году число воспитанников в частных детских садах выросло на 602 ребенка. Валентина Перегудова подчеркнула, что необходимо развивать это направление на муниципальных уровнях.

На конференции также обсуждались вопросы повышения конкурентоспособности российского высшего образования, социальной активности молодежи, развития наставничества и волонтерства.