|Образование
|15.05.2018
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В Приангарье стартовал проект профориентации школьников «Зеленая кисточка»
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Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийский социальный проект ранней профессиональной ориентации школьников «Зеленая кисточка» стартовал в Иркутской области. Сразу две «Зеленых линейки» проводят в средних школах поселков Листвянка и Большая Речка Иркутского района 15 и 16 мая.
В них примут участие более 200 школьников из Иркутской области, сообщает пресс-служба регправительства.
Как пояснила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, «Зеленая линейка» – это образовательный модуль по профессиональной ориентации в рамках акции «Зеленая кисточка», который проводится в каждом субъекте РФ-участнике проекта. Первый этап проекта состоит из теоретической части и практических мастер-классов по экологии и охране труда.
После официальной части специалисты в профильных областях, сотрудники образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр Экостандарт» выступят с интерактивными лекциями о профессиях «инженер-эколог» и «специалист по охране труда». Рассказы практикующих специалистов помогут школьникам узнать об особенностях профессий из первых уст. У детей будет возможность попрактиковаться в производственной гимнастике.
Практическая часть «Зеленой линейки» представляет собой образовательный квест по пяти «станциям», где участников ждут задания. Поиск «несанкционированной свалки» с помощью квадрокоптера, знакомство со средствами индивидуальной защиты и первой медицинской помощью, анализ минерализации воды и интерактивная экологическая игра «Сделай паузу – спаси кита» – через все это школьники пройдут в рамках квеста.
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