В Приангарье стартовал проект профориентации школьников «Зеленая кисточка»

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийский социальный проект ранней профессиональной ориентации школьников «Зеленая кисточка» стартовал в Иркутской области. Сразу две «Зеленых линейки» проводят в средних школах поселков Листвянка и Большая Речка Иркутского района 15 и 16 мая. В них примут участие более 200 школьников из Иркутской области, сообщает пресс-служба регправительства. Как пояснила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, «Зеленая линейка» – это образовательный модуль по профессиональной ориентации в рамках акции «Зеленая кисточка», который проводится в каждом субъекте РФ-участнике проекта. Первый этап проекта состоит из теоретической части и практических мастер-классов по экологии и охране труда. После официальной части специалисты в профильных областях, сотрудники образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр Экостандарт» выступят с интерактивными лекциями о профессиях «инженер-эколог» и «специалист по охране труда». Рассказы практикующих специалистов помогут школьникам узнать об особенностях профессий из первых уст. У детей будет возможность попрактиковаться в производственной гимнастике. Практическая часть «Зеленой линейки» представляет собой образовательный квест по пяти «станциям», где участников ждут задания. Поиск «несанкционированной свалки» с помощью квадрокоптера, знакомство со средствами индивидуальной защиты и первой медицинской помощью, анализ минерализации воды и интерактивная экологическая игра «Сделай паузу – спаси кита» – через все это школьники пройдут в рамках квеста. СПРАВКА: «Зеленая кисточка» – это всероссийский социальный проект ранней профессиональной ориентации школьников из регионов России. Цель проекта – популяризация профессий инженера-эколога и специалиста по охране труда, формирование культуры безопасности и экологического сознания у подрастающего поколения, развитие у детей и подростков мотивации к обеспечению безопасности собственной жизни и жизни других людей, защите окружающей среды.

В 2018 году «Зеленые линейки» уже с успехом состоялись в Туле, Грозном и Ярославле. На очереди, помимо Иркутской области, другие субъекты-участники проекта: город Севастополь и республика Крым. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... валентина перегудова

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