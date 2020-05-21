В Приангарье в 2020 году планируют достроить 13 школ и детских садов

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2020 году появятся 13 новых школ и детских садов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на и.о. министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлану Свиркину.

Как ожидается, в этом году будет завершено строительство пяти детских садов. Работы идут в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» государственной программы «Развитие образования». Садики, расположенные в Куйтуне, Балаганске и поселке Новолисиха Иркутского района, рассчитаны на 110 мест, в жилом районе Сухой Братска – на 75 мест. В Ангарске появится сразу два дошкольных учреждения. В 17-м микрорайоне завершится строительство объекта, рассчитанного на 260 мест, в 22-м микрорайоне планируется приобрести сад на 220 мест.

Также в регионе завершается строительство семи средних общеобразовательных учреждений, в том числе школ на 725 мест в селах Баяндай и Хомутово, на 1275 мест в поселке Маркова Иркутского района.

Кроме того, в 36 образовательных учреждениях идут капитальные ремонты и реконструкция. Среди них десять детских садов и 26 школ. В школе поселка Онгурен Ольхонского района будет устроен спортзал, помещения столовой и группы дошкольного возраста на 25 мест. В школе поселка Большой Луг Шелеховского района проведут реконструкцию, работы завершат в 2022 году.

– В дополнение к этим объектам капитальные ремонты идут в школах и детских садах территорий, пострадавших от наводнения в прошлом году. Их проводят по отдельному плану и завершат в этом году, – сказала Светлана Свиркина.

Также в пострадавшем от наводнения Тулуне строится школа на 1275 мест с двумя бассейнами и спортивным залом. В рамках благотворительной помощи ее возводит компания «Роснефть». Учебное заведение откроется 1 сентября этого года.