Осинский район, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Ново-Ленино Осинского района после капремонта ввели в эксплуатацию общеобразовательную школу. В обновленном здании побывали заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев и мэр Осинского района Виктор Мантыков.

Как сообщает пресс-служба главы региона, директор образовательного учреждения Анатолий Хунданов организовал экскурсию по школе и рассказал, что здание было построено в 1968 году. Ежегодно производился текущий ремонт, но капитального за 50 лет не было ни разу.

Работы производились в два этапа: в 2018 году была заменена кровля и отремонтированы полы в спортзале и столовой, в 2019 году закончено остальное. Здание практически полностью обновлено, а кабинеты укомплектованы новой мебелью. В этом учебном году в школе обучаются 187 учеников, часть из которых доставляет автобус из деревни Хайга.

– Муниципальное образование «Ново-Ленино», где проживают 1350 человек, – это одно из сельских поселений УОБО, где поэтапно решаются вопросы комплексного развития территории. Капитальный ремонт школы произведен в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 – 2024 годы. Из средств областного бюджета выделено 43 миллиона рублей. Также в центре села возводится здание Дома культуры, на строительство которого предусмотрено 34,4 миллиона рублей в региональной госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы. Строительство объекта началось в сентябре текущего года, ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год. В муниципальном образовании 18 крестьянских (фермерских) хозяйств, – сообщил глава округа.