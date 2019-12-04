В школах Иркутской области внедряют уроки нравственности

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2019 году запустили проект «Офицеры запаса – молодёжи!», который призван вернуть в систему школьного образования уроки патриотической и духовно-нравственной направленности. Об этом Телеинформу рассказала директор АНО ДПО «Байкальский институт духовно-нравственных основ семьи и общества», основатель и директор Иркутского регионального общественного учреждения Центр развития семьи «ВЕСТА» Наталья Паскевская. Этот образовательный проект инициировал Фонд духовно-нравственного и патриотического воспитания имени В.Г. Распутина. Идея реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Проект запустили 1 августа 2019 года, закончится он 31 декабря. – Раньше патриотическим воспитанием в школах занимались ветераны Великой Отечественной войны. Они встречались с детьми и рассказывали им о своем боевом прошлом, о товарищах-фронтовиках, о борьбе с фашизмом. Сейчас ветераны, конечно, в силу объективных обстоятельств уже не могут этим заниматься и кто-то должен занять их место, – рассказывает Наталья Паскевская. – Офицеры запаса могут стать этими людьми. Они достаточно молоды, активны, имеют образование, опыт воспитательной работы. Мы решили их задействовать, обучить, чтобы они потом могли пойти в школу и занять эту нишу. Офицеры запаса – это сотрудники МВД, военные, ветераны ФСБ, активно включились в работу и ветеранские организации. Изначально, когда Фонд духовно-нравственного и патриотического воспитания имени В.Г. Распутина подавал заявку на президентский грант, планировалось, что обучение пройдут 25 офицеров, которые должны были провести уроки нравственности для 600 старшеклассников в 10 муниципальных образованиях: Иркутске, Ангарске, Тайшете, Усолье-Сибирском, посёлках Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, Листвянка, Маркова Иркутского района, Усольском районе, посёлке Залари и посёлке Новобирюсинск Тайшетского района. На деле же получилось, что проект вышел более чем востребованным. Курсом заинтересовались, например, и сотрудники ГУФСИН, и преподаватели спецшкол, и кадетских классов. В итоге обучение прошли 130 человек. Оказалось больше заявленного и количество охваченных уроками нравственности детей. Проект нашёл поддержку и у министерства образования Иркутской области, и у местных администраций. Само обучение рассчитано на два дня, или 16 часов. Преподавателями выступили председатель Фонда духовно-нравственного и патриотического воспитания имени Распутина, полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, бывший командир авиабазы гарнизон «Белая» Александр Ширяев, директор Фонда, директор по социально-психологической работе АНО ДПО «Байкальский институт духовно-нравственных основ семьи и общества», магистр психологии и член Национальной родительской ассоциации Елена Гранкина, а также сама Наталья Паскевская, которая также является магистром психологии, педагогом дополнительного образования и членом Национальной родительской ассоциации. Они рассказали слушателям о современном состоянии духовно-нравственного и патриотического воспитания, познакомили их с возрастной психологией, психологией общения, педагогикой. Всем окончившим обучение вручили сертификат, а также готовые методические материалы – презентацию и сценарий урока для того, чтобы офицеры уже могли пойти в школу для общения с детьми. На этом проект не останавливается. Фонд духовно-нравственного и патриотического воспитания имени В.Г. Распутина уже подал заявку на президентский грант на следующий год. Только теперь обучение охватит более широкую аудиторию. – Востребованность в духовно-нравственном воспитании высока, но серьёзно и профессионально этим никто не занимается. Об этом говорят все, но никто не знает, как это делать. Часто всё ограничивается какими-то единичными мероприятиями, как правило, это больше развлечение для детей, чем способ сформировать сознание. Мы поняли, что нужен чёткий педагогический подход, – говорит Наталья Паскевская. – Совместно с библиотекой имени Молчанова-Сибирского на базе местных библиотек 20 муниципальных образованиях области мы будем проводить то же самое обучение для педагогов, руководителей клубных объединений, кружков, тех же библиотек – в общем, всех тех, кто занимается с детьми. «Молчановка», в свою очередь, готовит сайт, посвящённый героям Иркутской области, с их личными историями и примерами нравственного выбора. Если Фонд духовно-нравственного и патриотического воспитания имени В.Г. Распутина выиграет грант, обучение по программе пройдут 600 человек с марта по декабрь 2020 года. Итоги конкурса станут известны в феврале будущего года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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