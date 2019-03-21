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Образование
22.03.2019

В школы Приангарья поступили 22 новых автобуса

Иркутская область, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В образовательные учреждения Иркутской области передали 22 новых школьных автобуса. В 2019 году планируется закупить еще 35 транспортных средств для 17 муниципальных образований, на это в облбюджете предусмотрено 63 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Сейчас новые автобусы поступили в Небельскую школу Казачинско-Ленского района, Хужирскую школу Ольхонского района, Барлукскую, Тулинскую школу, центр образования «Альянс» Куйтунского района. Свой транспорт получили и три коррекционные школы города Иркутска – №1, 4, 12, а также Атагайская школа Нижнеудинского района, школы райцентров Эхирит-Булагатского, Киренского, Боханского и Баяндаевского районов.

Напомним, проекты по обеспечению автотранспортом школ Иркутской области работают в регионе уже 10 лет. За это время в школы была направлена 461 единица транспорта на общую сумму более 500 миллионов рублей. С 2018 года Приангарье принимает участие в федеральном мероприятии по поставке школьных автобусов российского производства.

– В Иркутской области 376 сельских и городских школ ежедневно отвозят к месту обучения 22 тысяч школьников из 910 сел и деревень. На сегодняшний день общеобразовательные организации имеют собственный транспорт в количестве 554 единиц. Все автобусы оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами, соответствуют современным требованиям безопасности перевозок, – рассказала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

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