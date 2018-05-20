В состав попечительского совета ИГУ вошли Сергей Брилка и Марина Седых

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка и депутат Марина Седых вошли в состав попечительского совета Иркутского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Актуальные проблемы вуза и перспективы развития обсуждали на заседании совета, которое состоялось 18 мая. В частности, речь о шла о необходимости обновления материально-технической базы университета: вузу необходимо не только обновить учебные корпуса, но и переоборудовать научно-исследовательские лаборатории в соответствии с новейшими стандартами. Депутат ЗС, генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых выразила готовность помочь с оснащением лаборатории геологического факультета ИГУ, готовящего специалистов для добывающих предприятий.

Кроме того, университет остро нуждается в спортивных сооружениях: в настоящее время у ИГУ недостаточно спортплощадок для организации занятий массовым спортом, нет собственного бассейна. В планах – заявиться в федеральную адресную программу по строительству для вузов физкультурно-оздоровительных комплексов.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка подчеркнул необходимость содействовать развитию инфраструктуры старейшего вуза Иркутской области.

– По сравнению с другими регионами за последние десятилетия мы серьезно отстали в плане количества спортсооружений. Уже несколько лет Законодательное собрание активно занимается вопросом развития массового спорта, в первую очередь, это касается, серьезного увеличения финансирования на ремонт и строительство объектов, ведь доступность занятий спортом – главный залог популярности физической культуры и здорового образа жизни. Именно о создании для всех категорий и групп населения условий для занятий массовым спортом говорится в «майском» указе арезидента страны Владимира Путина. Особенно важно прививать правильные привычки подрастающему поколению, молодёжи, – подчеркнул Сергей Брилка.

Напомним, в конце апреля 2018 года был избран председатель попечительского совета ИГУ. Им стал генеральный директор ГК «Истлэнд», экс-губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко.