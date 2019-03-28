В трех школах Иркутска и Братска планируют готовить будущих академиков

Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и Братске планируется открыть три базовые школы Сибирского отделения Академии наук. Предположительно они смогут работать на базе двух лицеев в областном центре и одного в северной столице региона, но проект пока находится в стадии разработки. Об этом стало известно на пресс-конференции 25 марта в Иркутске. Как рассказала замминистра образования Приангарья Елена Апанович, сперва такие школы назвали «опорными», сейчас переименовали в «базовые». Это совместный проект Российской академии наук и министерства просвещения РФ, который появился в конце 2018 года. В таких школах предполагается выявлять одаренных детей со склонностью к науке. В марте этого года были выбраны 32 пилотных региона, в их число попала и Иркутская область. В основном это территории, где есть филиалы РАН. Пока что определяются условия для школ, которые получат статус базовых, для таких образовательных учреждений будут предусмотрены отдельные механизмы финансовой поддержки. По словам Елены Апанович, ориентировочно планируется запустить проект уже этой осенью, но официального срока старта нет. – В общей сложности по России это должно быть 110 школ, каждый регион получил квоты на открытие от трех до пяти таких образовательных организаций, – рассказала замминистра. – Почему у нас три, а не пять? Мы реально оценили свои силы, к тому же финансирование одинаковое, сколько бы школ мы не запустили. К концу этого года мы рассчитываем запустить хотя бы одну. Конкретного перечня школ, которые могут участвовать в этом проекте, пока нет: Иркутск и Братск должны подобрать учреждения-кандидаты в первую декаду апреля. Пока что регион ожидает, что будет объявлен конкурс на получение статуса базовой школы РАН, и тогда учреждения получат возможность содержательно к нему подготовиться. Предварительно школы должны соответствовать нескольким условиям, в их числе – зачисление учеников по конкурсу. Как отметил координатор проекта «базовые школы» от СО РАН, научный руководитель ИНЦ СО РАН, академик Игорь Бычков, пока что более всего этим требованиям соответствуют лицеи, где уже проходят конкурсные отборы. Но возможен и некий комплексный вариант, когда при обычной школе откроются специализированные классы. В базовых школах РАН предполагается, во-первых, работать с одаренными детьми, во-вторых, подбирать и готовить персонал, привлекая, в том числе, академиков, и, в-третьих, оснащать эти учреждения дополнительным оборудованием для обучения. – Если вы думаете, что будут созданы какие-то «элитные» школы, куда со всего региона свезут лучших учителей, которые будут готовить «избранных» детей, то это немного не так, – пояснил Игорь Бычков. – Первоочередная задача проекта – поддержать и развить одаренных детей. Как именно это будет выглядеть? Требования к отбору и научно-методическому сопровождению пока формулируются. Спикеры пресс-конференции не скрывали, что поначалу в базовые школы РАН смогут попасть только школьники Иркутска и Братска: создание школы-интерната с проживанием пока не планируется. Но эта возможность обсуждается. Как сообщил Игорь Бычков, на совещании в Москве из 32-х пилотных регионов только один заявил об интернатной форме обучения, и то только потому, что в территории уже есть лицей-интернат, который может обеспечить такие условия. Между тем, педагогам базовых школ РАН планируется повысить зарплаты до 200% от региональных. Обучение в школах, безусловно, будет бесплатным. Классы предполагается создать многопрофильные, а одна такая школа, по предварительным оценкам, в Иркутске сможет принять около двух тысяч учеников в Иркутске и около тысячи – в Братске. Что касается возраста детей, которые будут там учиться, то ничего дополнительного устанавливать не планируется – вероятнее всего, он будет таким же, как и в действующих лицеях, куда сейчас идет набор в пятые и девятые классы. – Еще одно из условий создания таких школ – финансирование в рамках государственно-частного партнерства. Но это не значит, что платить будут родители! – опередили спикеры вопросы журналистов. – Речь идет о совместном финансировании с крупными частными предприятиями. Да, сейчас мы видим, что более всего под предварительные условия подходят лицеи, но все может измениться. Возможно – только возможно! – одно из учреждений будет создано на базе лицея ИГУ. Как отметил в завершение Игорь Бычков, базовые школы РАН должны будут показать детям перспективы реализации в Иркутской области. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... братск

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