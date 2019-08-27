ТЕМЫ
Архив
< Август 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Сегодня
Образование
28.08.2019

В УОБО в этом году за парты сядут почти 20 тысяч детей

УОБО, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В УОБО в этом учебном году за парты сядут почти 20 тысяч учеников, в том числе 2 тысячи 222 первоклассника. При этом в округ приехали работать 23 молодых педагога, сообщает пресс-служба регправительства.

Все учреждения образования Усть-Ордынского бурятского округа подготовлены к новому 2019-2020 учебному году. Проверку готовности прошли 206 общеобразовательных учреждений, 92 учреждения дошкольного образования, 13 учреждений дополнительного образования и две вечерние школы, говорят в правительстве Иркутской области.

Кроме того, территории муниципальных образований УОБО для реализации государственных программ Иркутской области в 2019 году ведётся капремонт и строительство более чем  40 объектов социальной сферы, в том числе 12 образовательных объектов.

Школы возводятся в селе Баяндай и посёлке Целинный Нукутского района. Кроме того, деньги направлены на строительство двух спортивных залов при школах в селе Нагалык Баяндаевского района и в селе Бахтай Аларского района. Секции будут работать для детей и молодёжи всех близлежащих сельских поселений. В зале будут проходить занятия по волейболу, мини-футболу, борьбе и стрельбе из лука. Кроме того, в селе Апхульта Аларского района планируется до конца года завершить строительство универсального спортивного зала.

Также запланированы капитальные ремонты Александровской СОШ Аларского района, Новонукутской и Алтарикской СОШ Нукутского района, Ново-Ленинской СОШ Осинского района и Усть-Ордынской школы №2 Эхирит-Булагатского района. Кроме того, в областной бюджет включены расходы на капитальный ремонт детского сада в селе Первомайское Нукутского района, выборочный капремонт здания Харатской общеобразовательной школы Эхирит-Булагатского района и приобретение здания для размещения школы – детского сада в деревне Ныгда Аларского района.

Ещё на территории УОБО также ведутся работы по строительству 11 многофункциональных спортивных площадок в трех районах округа – Аларском, Нукутском и Осинском. Эта спортивная инфраструктура предназначена, в первую очередь, для детей школьного возраста.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Образование»:
В УОБО в этом году за парты сядут почти 20 тысяч детей28.08.2019
-20-
УОБО, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В УОБО в этом учебном году за парты сядут почти 20 тысяч учеников, в том числе 2 тысячи 222 первоклассника. При этом в округ приехали работать 23 молодых педагога, сообщает пресс-служба регправительства.
Светлана Семенова: в Приангарье стабильно количество жалоб по конфликтам в школах, но снижается число обращений по «школьным поборам»27.08.2019
2019-08-27-09-13-46
Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В аппарат уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области с начала 2019 года поступило около 800 жалоб. Из них 20% касались проблем в сфере образования. Об этом на пресс-конференции 27 августа сообщила региональный детский омбудсмен Светлана Семенова.
Студентки ИГУ выиграли межправительственный грант на учебу в Китае27.08.2019
2019-08-27-03-36-31
Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Студентки Иркутского государственного университета выиграли межправительственный грант на долгосрочное обучение в Китае.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 26 августа 2019 года26.08.2019
edu260819
С 15 сентября начнется набор учеников на иркутскую Детскую железную дорогу25.08.2019
Иркутск, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирская детская железная дорога с 15 сентября 2019 года начинает прием документов на обучение учащихся 6-10 классов общеобразовательных учебных заведений.
В Иркутской области перед Днем знаний проверили безопасность 2026 образовательных учреждений23.08.2019
-2026-
Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области перед Днем знаний проверили безопасность двух тысяч 26 образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Педагогов в образовательный центр «Точка будущего» в Иркутске выберут по результатам конкурса22.08.2019
2019-08-22-05-32-48
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В образовательном комплексе «Точка будущего» в Иркутске формируется коллектив преподавателей. Более 100 специалистов будут обучать по специальной программе детей с разными стартовыми возможностями, в том числе из приемных семей.
Для первоклашек из зоны наводнения Иркутской области портфели и канцелярию приобретут благотворители21.08.2019
Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Более двух тысяч рюкзаков и канцелярских наборов для первоклассников из зоны наводнения Иркутской области планируется закупить на 7 млн рублей, выделенных из Благотворительного фонда для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В Иркутске заканчивают готовить школы к новому учебному году21.08.2019
Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 90% образовательных учреждений Иркутска готовы к учебному году. Приёмка школ в Иркутске проходит с 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Почти 100 человек из девяти стран мира стали участниками языковых школ ИГУ21.08.2019
-100-
Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Почти 100 человек из девяти стран мира побывали этим летом в Иркутске, совершенствуя свои знания русского языка. Все они стали участниками языковых школ, которые провел Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ, сообщает пресс-служба вуза.
В Иркутске завершилась работа всероссийской летней мастерской «АрхШкола»20.08.2019
2019-08-20-10-48-52
Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершилась работа всероссийской летней мастерской «АрхШкола». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Иркутской области только 80% школьников обеспечены горячим питанием20.08.2019
-80-
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 80% школьников обеспечены одноразовым горячим питанием. При этом в идеале детей должны кормить дважды. Об этом 19 августа на пресс-конференции рассказала заместитель начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения управления Роспотребнадзора по Иркутской области Марина Секисова.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 19 августа 2019 года19.08.2019
edu190819
В Иркутской области до конца 2019 года более 800 жителей предпенсионного возраста обучатся в рамках нацпроекта «Демография»19.08.2019
2019-08-19-03-26-26
Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - До конца года в регионе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» обучение пройдут более 800 жителей предпенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на данные министерства труда и занятости региона.
В Иркутской области откроется школа бурятского языка16.08.2019
2019-08-16-09-19-45
УОБО, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории Усть-Ордынского дацана Тубдэн Даржилин построят школу бурятского языка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
День знаний в Иркутске отметят в воскресенье – 1 сентября15.08.2019
2019-08-15-04-30-45
Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Приказ о проведении Дня знаний 1 сентября 2019 года подписал начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Студенты ИГУ участвовали в работе молодежного лагеря в Корее14.08.2019
2019-08-14-07-29-04
Иркутск, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Студенты Иркутского государственного университета приняли участие в работе международного молодежного лагеря Global Youth Camp 2019, который прошел в Корее с 6 по 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 12 августа 2019 года12.08.2019
edu120819
В Иркутске стартовала очная образовательная сессия для учителей технологии и информатики13.08.2019
2019-08-12-10-53-30
Иркутск, 13.08.19 (ИА «Телеинформ»), -  Очная образовательная сессия для учителей технологии и информатики центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Иркутской области, Республики Тыва и Забайкальского края началась 12 августа на базе детского технопарка «Кванториум Байкал» в Иркутске. Сессия продлится до 23 августа.
СМИ: детей из подтопленного Нижнеудинска заселили в рязанский «лесной ад»12.08.2019
Иркутская область, Рязанская область, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Почти 180 детей из затопленного Нижнеудинска приняла на оздоровление Рязанская область. Однако школьники и учителя, которые сопровождали детей, ужаснулись условиям, в которые их заселили. Об сообщает «Лента.ру».
Школьники Иркутской области возвращаются из лагеря «Лесная сказка» в Рязани12.08.2019
Иркутская область, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова находится в рабочей поездке в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Прокуратура: в Нижнеудинском районе не все школы, пострадавшие от наводнения, готовы к учебному году12.08.2019
2019-08-12-05-30-29
Нижнеудинский район, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинском районе не все школы, пострадавшие от наводнения, готовы к учебному году. Прокуратура Иркутской области озвучила результаты проверки.
СМИ: в колледжах перестанут преподавать почти 100 устаревших профессий12.08.2019
Москва, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что в 2020 году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования планируется исключить около ста позиций. Об этом сообщают argumenti.ru.
«Летнюю школу здоровья» для учителей проводит актив партпроекта «Экология и здоровье» в Большом Голоустном11.08.2019
Иркутский район, 11.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Курсы повышения квалификации для учителей «Летняя школа здоровья» проходят в Большом Голоустном с 8 по 11 августа. Организаторами обучения педагогов являются Сетевой институт дополнительного образования совместно с партийным проектом «Единой России» «Экология и здоровье».
«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования09.08.2019
Москва, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и «Дневник.ру» создали совместное предприятие ООО «РТК-Дневник» (СП) с целью внедрения современных цифровых технологий в российских школах.
Ольга Безродных проконтролировала ход восстановительных работ в пострадавших от паводка школах и детсадах Тулуна08.08.2019
Тулун, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ольга Безродных встретилась с тулунчанами, пострадавшими от наводнения, а также побывала в подтопленных образовательных организациях города.
В Бурятии на Байкале открылась летняя театральная школа для старшеклассников08.08.2019
Бурятия, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - РГИСИ и театр «Ульгэр» 5 августа открыли на озере Байкал в селе Новый Энхалук Бурятии летнюю театральную школу для старшеклассников «Театр и школа: Байкальский эксперимент».
С 3 сентября повторно сдавать ГИА будут 2,8 тысячи девятиклассников из Иркутской области08.08.2019
-3-28-
Иркутская область, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году государственную итоговую аттестацию не прошли 2846 девятиклассников из Иркутской области. До 20 августа они должны подать заявления на участие в повторных экзаменах, которые стартую 3 сентября.
Студенты ИГУ – победители грантового конкурса Росмолодежи07.08.2019
2019-08-07-08-12-56
Иркутск, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На молодежном форуме Территория инициативной молодежи «Бирюса» 2 августа завершилась смена федерального значения – «Сила России: Сибирь». Это уже третья смена, участниками которой стали более 800 человек из 30 регионов России, в том числе, представители Иркутского государственного университета.
Депутаты ЗС Приангарья обратятся в Госдуму с инициативой о смягчении нагрузки на педагогов и особом статусе школьных врачей07.08.2019
Иркутская область, 7.08.19 (ИА "Телеинформ"), - Законодательное собрание Иркутской области направит обращение в Государственную Думу с предложением о снижении нагрузки на педагогов за счет уменьшения количества отчетных документов.
Правительство Приангарья выделит 468,5 миллионов рублей на восстановление имущества школ и детсадов, пострадавших от наводнения06.08.2019
-4685-
Иркутская область, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Приангарья выделит 468,5 миллионов рублей на восстановление имущества школ и детсадов, пострадавших от наводнения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на главу региона.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 5 августа 2019 года05.08.2019
edu050819
В ИГУ зачислена первая волна поступающих05.08.2019
2019-08-05-08-58-34
Иркутск, 5.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете завершилась первая волна зачисления абитуриентов. По данным приемной комиссии на бюджетные места очной и очно-заочной формы обучения зачислено одна тысяча 56 человек. Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.
Студенты «Иркутского политеха» прошли практику в «МосТранПроекте» в Москве02.08.2019
2019-08-02-07-57-00
Иркутск, Москва, 2.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Студенты «Иркутского политеха» прошли практику в Научно-исследовательском и проектном институте городского транспорта Москвы (ГБУ «МосТрансПроект»). Они изучали пешеходную доступность спорткомлекса «Олимпийский», практиковались в оформлении транспортных карт.
В новых школах Иркутска будут использовать систему «Умный город»31.07.2019
Иркутск, 31.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершают строительство школы на 616 мест в микрорайоне Лесной и нового блока на 500 учеников гимназии №25. В учреждениях планируют использовать систему «Умный город».
Читать все новости раздела «Образование»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске