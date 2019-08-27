В УОБО в этом году за парты сядут почти 20 тысяч детей

УОБО, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В УОБО в этом учебном году за парты сядут почти 20 тысяч учеников, в том числе 2 тысячи 222 первоклассника. При этом в округ приехали работать 23 молодых педагога, сообщает пресс-служба регправительства.

Все учреждения образования Усть-Ордынского бурятского округа подготовлены к новому 2019-2020 учебному году. Проверку готовности прошли 206 общеобразовательных учреждений, 92 учреждения дошкольного образования, 13 учреждений дополнительного образования и две вечерние школы, говорят в правительстве Иркутской области.

Кроме того, территории муниципальных образований УОБО для реализации государственных программ Иркутской области в 2019 году ведётся капремонт и строительство более чем 40 объектов социальной сферы, в том числе 12 образовательных объектов.

Школы возводятся в селе Баяндай и посёлке Целинный Нукутского района. Кроме того, деньги направлены на строительство двух спортивных залов при школах в селе Нагалык Баяндаевского района и в селе Бахтай Аларского района. Секции будут работать для детей и молодёжи всех близлежащих сельских поселений. В зале будут проходить занятия по волейболу, мини-футболу, борьбе и стрельбе из лука. Кроме того, в селе Апхульта Аларского района планируется до конца года завершить строительство универсального спортивного зала.

Также запланированы капитальные ремонты Александровской СОШ Аларского района, Новонукутской и Алтарикской СОШ Нукутского района, Ново-Ленинской СОШ Осинского района и Усть-Ордынской школы №2 Эхирит-Булагатского района. Кроме того, в областной бюджет включены расходы на капитальный ремонт детского сада в селе Первомайское Нукутского района, выборочный капремонт здания Харатской общеобразовательной школы Эхирит-Булагатского района и приобретение здания для размещения школы – детского сада в деревне Ныгда Аларского района.

Ещё на территории УОБО также ведутся работы по строительству 11 многофункциональных спортивных площадок в трех районах округа – Аларском, Нукутском и Осинском. Эта спортивная инфраструктура предназначена, в первую очередь, для детей школьного возраста.