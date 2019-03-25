В выборах ректора Братского госуниверситета участвуют два кандидата

Братск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Аттестационная комиссия согласовала две кандидатуры для участия в выборах на должность ректора Братского госуниверситета. Это заведующий базовой кафедрой воспроизводства и переработки лесных ресурсов БрГУ Виктор Иванов и советник при ректорате БрГУ Илья Ситов.

Как сообщает пресс-служба университета, соответствующее решение аттестационной комиссии было подписано 12 марта. Также свои кандидатуры выдвигали первый проректор БрГУ Светлана Белых, врио ректора БрГУ Гарик Гаспарян, профессор базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов БрГУ Артем Жук, профессор кафедры экологии, безопасности жизнедеятельности и химии БрГУ Валентина Никифорова и доцент кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования БрГУ Вячеслав Федоров.

Напомним, с 18 февраля по 1 марта этого года кандидаты на пост главы Братского госуниверситета должны были предоставить в аттестационную комиссию комплект документов. Аттестация кандидатов на должность прошла 12 марта. Теперь, согласно утвержденному плану мероприятий, идет согласование даты конференции по выборам ректора.

Также напомним, предыдущего ректора БрГУ Сергея Белокобыльского освободили от должности 28 мая 2018 года. Исполнение обязанностей главы университета тогда возложили на декана лесопромышленного факультета Гарика Гаспаряна.