В Зиме с опережением открыли школу №1 после капремонта

Зима, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме после капитального ремонта открыли школу №1. Работы велись чуть более двух лет. Все это время учащиеся школы занимались в других учебных заведениях города, сообщает пресс-служба губернатора.

– Эта школа была построена в 1972 году. За все это время капитального ремонта в ней не было ни разу. Решение, которое я принял три года назад, выполнено не просто в срок, а досрочно. Планировали, что сдача объекта произойдет 31 декабря. Строители очень ответственно подошли к работе. Это при том, что от прежнего здания здесь остались только стены и проемы, – сказал на церемонии торжественного открытия школы губернатор Сергей Левченко.

Общая стоимость ремонтных работ составила 127 млн 336 тысяч рублей, преимущественно из областного бюджета. Школа соответствует всем современным требованиям. В ней два спортивных зала, мастерские для мальчиков и девочек, лингафонный кабинет, музыкальный класс, кабинет изобразительного искусства, оснащенный специальными партами. Министерство образования Иркутской области предоставило на закупку мебели для школы субсидию в размере более 3,5 млн рублей.

Школа рассчитана на 520 человек. Занятия в ней начнутся 2 декабря.

В настоящее время в Иркутской области ведется капитальный ремонт 38 школ, строятся 15 новых зданий.