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11.01.2019

Выборы ректора Братского госуниверситета назначили на 12 марта

Братск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы ректора Братского госуниверситета назначены на 12 марта 2019 года, с 18 февраля по 1 марта кандидаты на эту должность должны предоставить в Аттестационную комиссию комплект документов. Об этом сообщается на сайте министерства науки и высшего образования РФ.

Соответствующий приказ 28 декабря 2018 года подписал глава профильного министерства Михаил Котюков.

Напомним, предыдущего ректора БрГУ Сергея Белокобыльского освободили от должности 28 мая 2018 года. Исполнение обязанностей главы университета тогда возложили на декана лесопромышленного факультета Гарика Гаспаряна.

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