Выборы ректора ИГУ ориентировочно проведут в июле

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство науки и высшего образования РФ приняло документы кандидатов на пост ректора ИГУ Игоря Бычкова и Олега Архипкина. Об этом Игорь Бычков сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Аттестационная комиссия назначена на 18 июня 2019 года. После объявления результатов работы комиссии будет назначена дата выборов. Ориентировочно это будет начало июля 2019 года, сообщает Игорь Бычков.

Напомним кандидатуры д.э.н., доцента Олега Архипкина и д.т.н. и академика РАН, профессора Игоря Бычкова были утверждены на Учёном совете ИГУ 14 мая. Сейчас временно исполняющим обязанности ректора Иркутского государственного университета назначен первый проректор вуза профессор Александр Шмидт.