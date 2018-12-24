Виталий Барышников обсудил с директорами школ Иркутска кадровые перестановки в образовательных учреждениях

Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Рабочая встреча с педагогическим сообществом состоялась в администрации Иркутска. Директоры школ высказали свое консолидированное мнение о кадровых перестановках в образовательных учреждениях Иркутска на встрече с заместителем мэра – председателем комитета по социальной политике и культуре Виталием Барышниковым.

Как сообщает пресс-служба мэрии, чиновник подчеркнул, что кадровые изменения носят исключительно рабочий характер, каждое решение принимается взвешенно и учитывает, в первую очередь, интересы коллектива.

Директор школы №14, почетный работник общего образования РФ Людмила Тучкова отметила, что поддерживает стратегию департамента образования.

– Организация образовательного процесса на территории города в целом осуществляется на основании общей картины. И если деловые качества и опыт одного человека необходимы для решения проблем и развития другого учреждения, нужно довериться такому решению руководства. А коллектив этого учреждения должен принять нового руководителя и оказать ему всевозможную помощь и поддержку, – подчеркнула Людмила Тучкова.

Также свою точку зрения высказала почетный работник общего и профессионального образования РФ, директор школы №64 Галина Газенкампф.

– Сложившаяся ситуация затрагивает вопросы нравственности, профессиональной этики и культуры. Не следует подходить к ней личностно, а тем более вовлекать в процессы детей, родителей, педагогов, манипулировать их мнением. Нужно понимать, что ротация руководителей – это необходимость, нормальный рабочий процесс, – сказала она.

Напомним, на днях волну общественного недовольства поднял факт увольнения директора иркутского лицея №3 Николая Кашина. Позднее трудовой договор с ним был продлен еще на год.