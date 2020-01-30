Виктор Игнатенко: выборы ректора БГУ стартовали с грубейшими нарушениями

Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный по правам человека по Иркутской области Виктор Игнатенко заявил о грубейших нарушениях в рамках выборов ректора Байкальского государственного университета. На своей странице в соцсети омбудсмен отметил, что кампания по выборам ректора началась 10 января 2020. В этот день Ученым советом университета была образована комиссия по выборам ректора, а также приняты локальные нормативные акты о выборах ректора, включая положение о порядке и процедуре проведения выборов ректора. На основе применения этого положения комиссия по выборам ректора приняла решение о невключении двух докторов экономических наук в список кандидатов на должность ректора, а Ученый совет Университета отказал трем докторам экономических наук в утверждении их кандидатур и последующем представлении для рассмотрения аттестационной комиссией при Минобрнауки России. В адрес уполномоченного по правам человека в Иркутской области обратились кандидаты в ректоры с заявлением о нарушении их права на участие в выборах ректора и просьбой о содействии в защите этого права. По итогам рассмотрения обращения омбудсмен установил, что положение о выборах ректора содержит пункты, которые противоречат действующему законодательству, незаконно ограничивают права кандидатов в ректоры, а также нарушают равенство прав кандидатов. Ученый совет университета обязан был в соответствии с действующим законодательством утвердить все выдвинутые в установленном порядке кандидатуры, которые соответствуют квалификационным и иным требованиям. Однако в положении было установлено ограничение по количеству утверждаемых Ученым советом кандидатов в ректоры – не более трёх. Между тем, действующее законодательство не ограничивает число кандидатов в ректоры, чьи кандидатуры представляются для аттестации, и не предоставляет ученым советам образовательных учреждений высшего образования таких полномочий. Проведенное Ученым советом университета на основе положения о выборах ректора рейтинговое голосование по выдвинутым кандидатурам нарушает равенство прав. В нарушение нормативного акта, утвержденного приказом Минобрнауки России, Ученый совет университета сам себя незаконно наделил полномочиями по оценке предложений кандидатов в ректоры по развитию университета и оценке квалификации этих кандидатов, которые относятся к исключительным полномочиям аттестационной комиссии при Минобрнауки России, подчеркнул Виктор Игнатенко. Установленные в положении незаконные ограничения и «фильтры» преследовали, по всей видимости, цель проведения в ректоры с использованием административного ресурса только одного кандидата на должность ректора – и.о. ректора, доктора филологических наук Татьяны Музычук, считает омбудсмен. При этом пяти выдвинутым кандидатам, которые являются докторами экономических наук, имеют солидный стаж научно-педагогической работы и серьезные научные достижения, в большей мере соответствуют профилю вуза, было необоснованно отказано в утверждении их в статусе кандидата в ректоры. Следует также отметить, что рассмотрение кандидатур на заседании Ученого совета университета проходило в «закрытом» режиме: два кандидата не были допущены на заседание Ученого совета, другим кандидатам разрешалось заходить на заседание только по одному. Кандидаты были лишены возможности выслушать программные выступления друг друга. При этом на заседании Ученого совета председательствовала Татьяна Музычук, которая сама является одним из кандидатов в ректоры. Также не были допущены на заседание Ученого совета профессора университета, которые не являются членами Совета, но желали присутствовать на этом заседании. По мнению уполномоченного, проведение фактически закрытого заседания Ученого совета университета противоречит установленным демократическим принципам и нормам организации и деятельности коллегиальных органов управления в университетах, незаконно ограничивает права научно-педагогических работников. Кандидатам в ректоры, чьи права были нарушены, омбудсмен рекомендовал обратиться в суд с соответствующими исковыми заявлениями. Кроме этого, Виктор Игнатенко подготовил правовые заключения о нарушении прав этих кандидатов на участие в выборах ректора, а также им дали юридическую консультацию. Уполномоченный считает, что допущенные грубейшие нарушения должны повлечь признание решения Ученого совета об утверждении списка кандидатов в ректоры незаконным. По его мнению, необходимо проведение новой избирательной кампании без применения незаконных фильтров и барьеров, без применения жесткого административного ресурса. – На мой взгляд, и.о. ректора Музычук должна быть отстранена от исполнения обязанностей ректора Байкальского госуниверситета. За превращение выборов ректора университета в фарс надо нести ответственность, – подчеркнул Виктор Игнатенко. Правовые заключения о нарушении прав граждан на участие в выборах ректора Байкальского госуниверситета уполномоченный направил прокурору Иркутской области, главному федеральному инспектору, временно исполняющему обязанности губернатора региона и председателю Законодательного собрания. Также соответствующие документы направлены в министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: бгу

виктор игнатенко

иркутск

прокуратура Тэги: View the discussion thread.