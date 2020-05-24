Выпускники Приангарья поучаствуют во всероссийской онлайн-акции «Последний звонок»-2020

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Минпросвещения проведёт Всероссийскую акцию в поддержку выпускников страны в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации «Последний звонок»-2020 25 мая. Иркутская область тоже примет в ней участие. Об этом рассказали в региональном министерстве образования.

Совместно с Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российским движением школьников Министерство просвещения РФ организует масштабный онлайн-марафон в сообществе ведомства ВКонтакте. Вся информация о нём размещается на официальном сайте ведомства в специальном разделе «Последний звонок»-2020. Там же у посетителей будет возможность позвонить в виртуальный звонок.

25 мая в 15.00 по местному времени онлайн-марафон откроет Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Затем выступят педагоги и учащиеся из всех регионов страны. В соцсети ВКонтакте каждый выпускник сможет поделиться воспоминаниями о школьных годах. Пользователи примерят праздничные маски, получат предсказание о будущей профессии и смогут отправить открытки одноклассникам и педагогам. По хэштегу #последнийзвонок2020 истории попадут в специальный блок в новостной ленте – можно будет посмотреть, как проводят этот день выпускники по всей стране. Под хэштегом #СпасибоУчителям выпускники разместят видеоролики с благодарностями педагогам за их труд. На память о своём выпуске можно будет создать онлайн-виньетку класса, выложив фото с одноклассниками и классным руководителем под единым хэштегом #МойКласс2020, а в TikTok записать видеоролики #КпраздникуГотов.

Одной из ярких акций станет флешмоб «Наш последний звонок», готовящийся совместно с телеканалом «Россия-1» и вечерним шоу Андрея Малахова. Каждый выпускник этого года в 16:00 (время иркутское) может выйти на балкон и позвонить в колокольчик. Телевизионная версия флешмоба выйдет в рамках вечернего шоу 30 мая в 17:55 на канале «Россия-1».

– В Иркутской области 11 класс заканчивают более 14 тысяч выпускников. Мы с удовольствием присоединяемся к всероссийской акции. Во многих школах «Последние звонки» пройдут в режиме онлайн. Ребята и педагоги подошли к сложившейся ситуации творчески, приготовили свои мероприятия. Формат проведения выпускных балов будет зависеть от эпидемиологической ситуации, – отметила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.