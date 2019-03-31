Выпускники школ Иркутской области предпочитают сдавать обществознание, физику и биологию

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый этап государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников общеобразовательных учреждений проходит в Иркутской области. Он продлится до 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

ГИА состоит из трех этапов. Сейчас проходит досрочный этап. Основной пройдет с 27 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 20 сентября.

Сдавать экзамены будут более 15 тысяч человек. Из них 13 тысяч 868 – это выпускники текущего года, 58 – выпускники прошлых лет, которые не получили аттестат об окончании школы, 249 – студенты училищ и техникумов, 1280 – выпускники прошлых лет, пожелавшие пересдать тот или иной экзамен для поступления в вуз.

– Самым популярным предметом остается обществознание, его выбрали почти восемь тысяч выпускников. Вторая по популярности – физика, которую выбрали более трёх тысяч человек. На третьем месте биология – её будут сдавать более двух тысяч ребят. Китайский язык в качестве экзамена впервые в этом году выбрали два выпускника, – отметил замминистра образования Иркутской области Максим Парфёнов.

Следить за контролем проведения ЕГЭ будут общественные наблюдатели в Ситуационном центре и дистанционно на портале «Смотри ЕГЭ». Итоговая аттестация будет проходить в 90 пунктах проведения экзамена (ППЭ), из них шесть ППЭ организованы на дому.

С 2019 года ужесточилась дисциплина на ЕГЭ. Теперь если выпускник 11 класса нарушит правила (пронесет в аудиторию смартфон, использует шпаргалки и т.д.), то сможет пересдать экзамен только в 2021 году.