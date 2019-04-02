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03.04.2019

Выпускников вузов Приангарья приглашают принять участие в декаде «Диплом есть – что дальше»

Иркутская область, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 10 по 20 апреля пройдет декада мероприятий «Диплом есть – что дальше».

Организатором мероприятий выступает министерство труда и занятости региона, сообщает пресс-служба губернатора. В задачи декады входит оказание консультативной и практической помощи будущим выпускникам образовательных организаций и молодым гражданам по вопросам трудоустройства.

Специалисты территориальных центров занятости населения Иркутской области проведут ярмарки вакансий, презентации предприятий, мастер-классы по технологии поиска работы с использованием информационно-аналитической системы общероссийской базы вакансий «Работа в России». Молодых людей проинформируют о государственных услугах, оказываемых в сфере занятости населения и востребованных профессиях на рынке труда. Консультанты проведут информационно-обучающие мероприятия, направленные на повышение социально-психологической компетенции будущих выпускников, занятия по составлению резюме, технологиям трудоустройства. В рамках декады будет предоставляться бесплатная юридическая помощь.

Напомним, что в Иркутской области молодым специалистам, получившим дипломы, оказывается содействие в трудоустройстве, в рамках ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для приобретения ими опыта работы в Иркутской области».

С программой проведения декады, информацией об адресах и контактных телефонах можно ознакомиться в новостной ленте территориального центра занятости населения на интерактивном портале министерства труда и занятости Иркутской области: http://www.irkzan.ru.

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