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01.06.2018

Виталий Шуба: Приангарью вернут 85,6 миллиона рублей из бюджета РФ на завершение строительство школы

Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутской области в ближайшее время вернут 85,6 млн рублей из бюджета РФ на завершение строительство школы в Ангарске.

Как сообщает пресс-служба сенатора от Иркутской области Виталия Шубы, совещание по вопросам финансового обеспечения мероприятий по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях состоялось в Совете Федерации. Эта тема была вынесена на обсуждение по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко в рамках подготовки предложений по поправкам в федеральный бюджет текущего года и по формированию концепции бюджета на 2019-2021 годы.

Как рассказал заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба, участие в мероприятии приняли представители Совета Федерации, правительства РФ, органов власти регионов и экспертного сообщества. С основным докладом выступила заместитель министра образования РФ Ирина Кузнецова. Она рассказала о реализации программы «Школа-2025», на которую планируется выделить за 10 лет 2,8 трлн рублей (большая часть – средства федерального бюджета). По данным за 2016 год, за счет этой программы в регионах создано около 175 тысяч новых школьных мест.

Однако участники совещания отметили, что выделяемых регионам ежегодно из бюджета РФ средств в размере 25 млрд рублей недостаточно для достижения целевых показателей программы.

– Мы предложили увеличить эту сумму в два раза – до 50 млрд рублей, – сообщил Виталий Шуба. – И рассмотреть этот вопрос при ближайшей корректировке бюджета.

Также он напомнил о необходимости ускорить решение вопроса по возврату регионам, в том числе Иркутской области, части субсидий 2017 года на строительство школ. Сенатор ранее инициировал обсуждение этой темы с руководством Минобрнауки РФ. Представители министерства проинформировали сенатора, что в ближайшее время соответствующее постановление правительства РФ будет принято. А значит, Иркутской области будет возвращено 85,6 млн рублей. Эта сумма будет направлена на завершение работ по строительству школы в микрорайоне Китой Ангарска.

Подводя итог совещания, Виталий Шуба отметил: на следующем пленарном заседании Совета Федерации все проблемные вопросы по теме недофинансирования строительства школ задаст первому вице-премьеру – министру финансов РФ Антону Силуанову.

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