Власти Иркутской области – о сроках экзаменов в школах в условиях коронавируса

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сроки проведения ЕГЭ-2020 будут зависеть от эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Сроки проведения ЕГЭ-2020 пока сдвинуты. Окончательные даты Министерство просвещения РФ будет устанавливать с учетом эпидемиологической ситуации. Рассматриваются варианты проведения экзаменов для 11-классников в конце июня – начале июля. Правительством Российской Федерации уже подготовлен законопроект и подзаконные акты, их подписание ожидается 25 мая.

– По предварительной информации Минпросвещения РФ, государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов состоится без проведения экзаменов с выставлением оценок в аттестат по итогам обучения за год, – отметила и.о. министра образования Иркутской области Елена Апанович.

ЕГЭ в этом году будут сдавать только по тем предметам, которые необходимы для поступления в вуз. Если выпускник 11 класса пока не планирует продолжать обучение, то в текущем году ЕГЭ можно не сдавать. Всего на экзамены в Иркутской области зарегистрировано 15 тысяч 570 участников, из них 14 тысяч 124 – выпускники текущего года.

Пункты сдачи ЕГЭ будут подготовлены в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями.